THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Fatih Terim idmana çıkmayan oyuncunun fişini çekti

Son şampiyon Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, idmanlara çıkmayan Tolga Ciğerci'nin üstünü çizdi.

21 Ağustos 2018 Salı 17:53
Fatih Terim idmana çıkmayan oyuncunun fişini çekti

Galatasaray'da orta saha oyuncularından Tolga Ciğerci'nin tutumu, teknik heyetin canını tam anlamıyla sıktı.

Geçen sezonun son 5 haftasından bu yana sakat olduğunu söyleyen Tolga Ciğerci, ağrılarının geçmediğini öne sürerek hala idmanlara çıkmıyor. Teknik direktörFatih Terim ise gurbetçi futbolcunun üstünü tamamen çizdi.

TOLGA İYİLEŞSE BİLE OYNAMA İHTİMALİ KALMADI

Tolga, kesin olarak başka bir kulübe gönderilecek. Eğer genç orta saha oyuncusu bunu kabul etmezse, kadro dışı kalabilir. Emre Akbaba ve Badou Ndiaye transferlerinin ardından Tolga iyileşse dahi oynama ihtimali kalmadı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 17:53
  1. Galatasaray
  2. Fatih Terim
  3. Tolga Ciğerci
  4. Emre Akbaba
  5. Badou Ndiaye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzon'da deprem!
    1. Trabzon'da deprem!
    2. Rusya'dan ABD'ye yaptırım cevabı:..
    3. Kestikleri kurbanda tüberküloz..
    4. First Lady Melania’den Trump’a tokat..
    5. Tarihe geçti! Ronaldo'nun ilk maçını..
    6. Eskişehirspor'un yenileri sahaya..
    7. ABD Büyükelçiliğine saldıran kişilerin..
    8. Takdir toplayan hareket! Kaplumbağayı..
    9. Van'da bayram ruhuna yakışır uygulama:..
    10. Samsun’da bayram günü ibretlik manzara!
    11. Düzce'de ağaç kamyonetin üzerine..
    12. İstanbul'da intihar girişimi TEM..
    13. Kardeş ülke Azerbaycan'dan Merkel'e..
    14. Kaçan kurbanları drone ile buldular
    15. Kan görünce bayılan genç yoğun bakıma..
    16. Uyuşturucu satıcılarına bayram..
    17. Manisa'da korkutan olay! İnceleme..
    18. Kendi otomobilinin altında kalan müdür..
    19. Kanada Başbakanı'ndan Kurban Bayramı..
    20. Yılın bombası! Başakşehirli yıldız..
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Onları ölüme göndermeyin
    Onları ölüme göndermeyin

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İBB kurban kesim yerleri 2018
    İBB kurban kesim yerleri 2018
    Kabe'nin örtüsü fırtına sebebiyle açıldı
    Kabe'nin örtüsü fırtına sebebiyle açıldı