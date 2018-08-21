Fatih Terim idmana çıkmayan oyuncunun fişini çekti

Galatasaray'da orta saha oyuncularından Tolga Ciğerci'nin tutumu, teknik heyetin canını tam anlamıyla sıktı.

Geçen sezonun son 5 haftasından bu yana sakat olduğunu söyleyen Tolga Ciğerci, ağrılarının geçmediğini öne sürerek hala idmanlara çıkmıyor. Teknik direktörFatih Terim ise gurbetçi futbolcunun üstünü tamamen çizdi.

TOLGA İYİLEŞSE BİLE OYNAMA İHTİMALİ KALMADI

Tolga, kesin olarak başka bir kulübe gönderilecek. Eğer genç orta saha oyuncusu bunu kabul etmezse, kadro dışı kalabilir. Emre Akbaba ve Badou Ndiaye transferlerinin ardından Tolga iyileşse dahi oynama ihtimali kalmadı.