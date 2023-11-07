Fatih Terim için bomba iddia: Suudi Arabistan'a tek yönlü uçak bileti hazır!
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra başka takım çalıştırmayan deneyimli teknik adamın Al Hilal'den gelen çılgın teklifi geri çeviremediği, yakında özel uçağın İstanbul'a ineceği konuşuluyor...
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Fatih Terim'le ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımının kurt hocanın aklını çeldiği, 3 yıllık sözleşmenin hazır olduğu iddia ediliyor.
Türkiye'de Galatasaray'dan başka takım çalıştırmayan Galatasaray ve Milli Takım'ın eski teknik direktörünün Al-Hilal'den gelen çılgın teklifi geri çeviremediği konuşuluyor. Hocanın eski yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala'yı da yanında götüreceği öne sürüldü.