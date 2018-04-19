Fatih Terim, Iasmin Latovlevici'yi gönderme kararı aldı
Ziraat Türkiye Kupasında Akhisarspor'a kaybedilen maç sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Latovlevici ile sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı.19 Nisan 2018 Perşembe 10:07
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kupada 2-1 kaybedilen Akhisar maçı sonrası kararını verdi...
Terim, Süper Lig'de gösterdiği performansla büyük takdir toplayan ve Sarı-Kırmızılılara transfer olan ismin biletini kesti.
LATOVLEVICI İÇİN YOLUN SONU GELDİ
Buna göre Igor Tudor'un transferi Latovlevici ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Karşılaşmanın başından itibaren ataklarda varlık gösteremeyen, attığı isabetsiz paslar ve yerini bulmayan ortalarla adeta saç baş yolduran Rumen futbolcu, özellikle ikinci yarıda top her ayağına geldiğinde ıslıklandı.
Kendisine verilen şansı bir türlü olumlu şekilde değerlendiremeyen ve tribünlerin ıslıklı tepkisine maruz kalan isim gelecek sezon planlamasında olmayacak.
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