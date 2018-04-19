Fatih Terim, Iasmin Latovlevici'yi gönderme kararı aldı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kupada 2-1 kaybedilen Akhisar maçı sonrası kararını verdi...

Terim, Süper Lig'de gösterdiği performansla büyük takdir toplayan ve Sarı-Kırmızılılara transfer olan ismin biletini kesti.

LATOVLEVICI İÇİN YOLUN SONU GELDİ

Buna göre Igor Tudor'un transferi Latovlevici ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Karşılaşmanın başından itibaren ataklarda varlık gösteremeyen, attığı isabetsiz paslar ve yerini bulmayan ortalarla adeta saç baş yolduran Rumen futbolcu, özellikle ikinci yarıda top her ayağına geldiğinde ıslıklandı.

Kendisine verilen şansı bir türlü olumlu şekilde değerlendiremeyen ve tribünlerin ıslıklı tepkisine maruz kalan isim gelecek sezon planlamasında olmayacak.