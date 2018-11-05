Fatih Terim, golcü oyuncuyu Schalke maçının kadrosuna almadı

Süper Lig'de Fenerbahçe ile sahasında 2-2 berabere kalan Galatasaray, rotasını Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi.

Sarı kırmızılılar, Devler Ligi'nde D Grubu 4. maçında Schalke ile karşılaşmak için saat 12.30'da Almanya'ya hareket edecek. Cim Bom'un maç kadrosu da belli oldu. Fenerbahçe maçının başında sakatlanarak 11'den çıkarılan Eren Derdiyok ve sakatlığı devam eden Fernando kadroda yer almadı.

Fatih Terim, Eren Derdiyok'u Schalke Maçının Kadrosuna Almadı" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/fatih-terim-eren-derdiyoku-schalke-macinin-kadrosuna-almadi-7fcca7.jpg" alt=""/>

İşte Fatih Terim'in kadroya aldığı isimler:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.