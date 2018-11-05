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Fatih Terim, golcü oyuncuyu Schalke maçının kadrosuna almadı

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Eren Derdiyok'u Schalke 04 maçının kadrosuna almadı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 16:23
Fatih Terim, golcü oyuncuyu Schalke maçının kadrosuna almadı

Süper Lig'de Fenerbahçe ile sahasında 2-2 berabere kalan Galatasaray, rotasını Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi.

Sarı kırmızılılar, Devler Ligi'nde D Grubu 4. maçında Schalke ile karşılaşmak için saat 12.30'da Almanya'ya hareket edecek. Cim Bom'un maç kadrosu da belli oldu. Fenerbahçe maçının başında sakatlanarak 11'den çıkarılan Eren Derdiyok ve sakatlığı devam eden Fernando kadroda yer almadı.

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İşte Fatih Terim'in kadroya aldığı isimler:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 16:23
  1. Fenerbahçe
  2. Galatasaray
  3. Fatih Terim
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. Eren Derdiyok

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