Fatih Terim genç oyuncuyu ısrarla istiyor
Galatasaray, Musaba için Monaco’yu ikna etmeye çalışıyor. Fransız kulübü Fatih Terim’in de çok istediği 19 yaşındaki futbolcuyu kiralamaya sıcak bakarken bu transferin bitme ihtimali giderek artıyor.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren sarı-kırmızılı yönetim sağ kanat arayışlarında Monaco'da forma giyen Anthony Musaba'yı bitirmeye çok yaklaştı.
Fransız kulübü ile yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor.
Fatih terim ısrarla istiyor
Teknik Direktör Fatih Terim'in yeni sezonda kadrosunda görmek istediğini yönetime bildirdiği 19 yaşındaki oyuncunun kiralanması için yapılan görüşmelerde sona gelindiği öğrenildi.
26 maçta 9 gol 2 asist
Son iki sezonu Hollanda 2.Lig ekibi Nijmegen'de geçiren Hollandalı futbolcu bu sezon 26 resmi karşılaşmada forma giyerken 9 gol, 2 asistlik bir performans göstererek takımına büyük güç kattı.