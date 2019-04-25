0553 313 94 23

Fatih Terim: “Finale isteyerek ve inanarak kaldık”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında 5-2 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Finale isteyerek ve inanarak kaldık.

25 Nisan 2019 Perşembe 23:11
Fatih Terim: “Finale isteyerek ve inanarak kaldık”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında 5-2 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Finale isteyerek ve inanarak kaldık. Biz ilahi adalete inanan, sonuna kadar da pes etmeyen bir takımız” dedi.


Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Galatasaray deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’u 5-2 yenerek finalde Akhisarspor’un rakibi oldu.



“Baştan sona kontrolü bizde olan bir maç oldu”


Maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, finale kaldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, “Finale isteyerek ve inanarak kaldık. Baştan sona oyunun kontrolü tamamen bizde olan bir maç oldu. Maça başlayışımız dezavantajlı oldu ama bitirişimiz iyi oldu. Galatasaray büyük bir camia, marka çok büyük bir marka, bazen 30 milyon deyince yanlış anlaşılıyor ama hakkı yenince birleşebilen bir camia, biz ilahi adalete inanan, sonuna kadar da pes etmeyen bir takımız. Dolayısıyla bunun bazı tezahürlerini burada gördük. Takımın oyunundan, mücadelesinden son derece memnunum. Güzel bir maç geçti. Bir iki de talihsizlikle başladık. Belhanda kendisini iyi hissetmedi onu değiştirmek zorunda kaldık. Son saniye oldu. Neredeyse esame listesine yazıyorduk ama çıkarttık. Arkasından Marcao sakatlandı. Buna rağmen çıkan, giren, oynayan tüm oyuncularımı kutluyorum. Finale çıkan takım biz olduk. Mutluyuz” ifadelerini kullandı.


Terim, finalde Akhisar’ı eleyip kupanın sahibi olmak istediklerini aktararak, “Kupada daha önce Akhisar bizi finalde elemişti.Bu sefer nasipse biz eleyeceğiz. Akhisar hak etti. Uzun zamandır kupa alamıyoruz. İnşallah Türkiye Kupası’nı Galatasaray müzesine götürürüz. Şu an itibariyle final dahil 6 maçımız var” dedi.



“Hiçbir zaman pes etmeyiz”


“Malatya ile oynamak çok kolay değil” diyen Terim, skora rağmen kolay bir maç olmadığını söyleyerek, “Malatya özellikle kendi evinde güçlü işler yapan bir takım, onun için burada 5 gollü bir galibiyet çok kolay olmadı. Her zaman inandık, şartlar ne olursa olsun biz küllerimizden yeniden doğarız. Hiçbir zaman pes etmeyiz” şeklinde konuştu.



“Oyunun her bölümünü iyi oynamaya başladık”


Bir gazetecinin "Ligde Başakşehir ile olan puan farkının kapanmasının ardından oyuncularda öz güveninin arttığını ve Galatasaray’ın daha iyi oynamaya başladığını düşünüyor musunuz?" sorusuna Terim şu cevabı verdi:


“Son maçlarımıza baktığımızda topun kontrolünün yükseldiğini görebiliriz. Şimdi öyle bir sezon yaşıyoruz ki, her şeye rağmen pes etmedik ve kazanmaya devam ediyoruz. Pas bizim oyunumuzun en önemli etkenlerinden birisi. Oyunun sadece pas bölümünü değil her bölümünü iyi oynamaya başladık. Biz oyunun her tarafında oynayabilen bir takımız. Deplasmanlarda bunu daha önce çok yapamamıştık ama bugün oyuncular da oyundan çok keyif aldı. Oyunun her alanında vardık ve paslar yaptık. Bugün seyir zevki yüksek bir maç oynadık. Ne olursa olsun pes etmeyen bir Galatasaray olacak.”


Terim basın toplantısını “Kupalara layıksın şanlı Galatasaray” diyerek noktaladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 23:11
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cezayir'de muhalifler ulusal konferans hazırlığında
    1. Cezayir'de muhalifler ulusal..
    2. İçişleri Bakanı Soylu’dan jandarmaya..
    3. Lazio'nun rakibi Atalanta oldu
    4. Bakan Pakdemirli kritik tarihi..
    5. Pakdemirli: "Birçok üründe..
    6. Fas'ta hükümetle sendikalar arasında..
    7. Maçın ardından
    8. Hülya Koçyiğit: “Kültür sanat..
    9. Aydın’da arıcılar şok yaşadı, binlerce..
    10. Beyoğlu'nda taciz iddiası ortalığı..
    11. Maçın ardından
    12. "İsrail ile normalleşme Filistin..
    13. Erol Bulut: “Kendimle ilgili radikal..
    14. Eğitim Temalı 5. Kısa Film Yarışması..
    15. Maçın ardından
    16. Putin, Kuzey Kore liderinin hediyesini..
    17. Dünyayı sarsan itiraf: Obama, Hillary..
    18. Orhan Gencebay’ın oğlunu bıçaklayan..
    19. ABD'nin yaptırım uyguladığı Nikaragua..
    20. ‘Eğitim’ temalı 5. Kısa Film Yarışması..
    21. Fenerbahçe tarihe geçti! Bunu..
    22. "11. Uluslararası TRT Belgesel..
    23. Türkiye'de ilk! Tam 22 bin turist akın..
    24. ABD'de olumsuz hava koşulları 5 can aldı
    25. Gaziantep'te polis bıçakla yaralandı
    26. ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten..
    27. Avrupa ülkesi açıkladı: Türkiye bizim..
    28. Fatih Terim: “Finale isteyerek ve..
    29. CHP Lideri Kılıçdaroğlu Tiflis Senfoni..
    30. Saadet Partisi'nin yeni binası belli..
    Hanri'yi 'Türk yaptık' derken Arife'leri kaybettik
    Hanri'yi 'Türk yaptık' derken Arife'leri kaybettik
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar

    Günün Karikatürü

    26 Nisan 2019
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’