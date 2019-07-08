0553 313 94 23

Fatih Terim devrede! Beşiktaş'a transfer çalımı

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, RB Leipzig tarafından serbest bırakılan Atınç Nukan transferi için harekete geçti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:34
Fatih Terim devrede! Beşiktaş'a transfer çalımı

Yedek kulübesini güçlendirmek için yerli futbolcu transferine ağırlık veren Galatasaray sürpriz bir isimle daha imza aşamasına geldi.

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, RB Leipzig tarafından serbest bırakılan Atınç Nukan'a göz dikti. 25 yaşındaki oyuncuyu stoper rotasyonunda kullanmak isteyen deneyimli teknik adam futbolcuyu bizzat arayarak Galatasaray'a gelmeye ikna etti.

Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Atınç'ın siyah-beyazlıların görüşmeleri ağırdan almasından dolayı rahatsız olduğu ve menajerine Galatasaray'la temasa geçmesi için talimat verdiği öğrenildi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın önümüzdeki günlerde Atınç Nukan'ın menajeriyle bir araya gelerek transferi resmiyete dökeceği belirtildi. Sarı-Kırmızılılar Atınç'ı yıllık 5 milyon TL'ye razı etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:34
  1. Galatasaray
  2. Teknik Direktör Fatih Terim
  3. RB Leipzig
  4. Atınç Nukan
  5. Beşiktaş
  6. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan sosyal medyada 15 Temmuz vurgusu
    1. Erdoğan'dan sosyal medyada 15 Temmuz..
    2. Danijel Aleksic, Suudi Arabistan’a..
    3. ODTÜ’lü öğrenciden polise hakaret!..
    4. Kazdağları’nda Alman turistler..
    5. Selçuklu’da aşıklar sazıyla sözüyle..
    6. Mersin’de işaret dili ile görüntülü..
    7. GÜNCELLEME - Denizli'de turistleri..
    8. Esed rejimi istihbarat şeflerini..
    9. İstanbul Kastamonuspor’da yeni yönetim..
    10. Japonya'dan İran'a nükleer anlaşmaya..
    11. 64 yaşında ehliyet sahibi oldu
    12. Kongolu eski lider Ntaganda savaş..
    13. Kadınlara özel ücretsiz vale hizmeti
    14. Mersin’de çalınan araç Nevşehir’de..
    15. Macaristan’da Paks-2 NGS’de ilk inşaat..
    16. Ülgen ve Sivrikaya OSBÜK Genel..
    17. ’Pinti Hamit’ hem güldürdü hem..
    18. Bakan Selçuk'un sahiplendiği "Pergel"..
    19. Bakan Kasapoğlu, doğa kampında..
    20. Annelere Ek Gıdaya Geçiş Atölyesi
    21. Ahlat Ziraat Odası ve Kuveyt Türk..
    22. Başkan Hürriyet’ten hayvan..
    23. Arılar onu sokmuyor
    24. Altın fiyatları
    25. Şamil Tayyar'dan yeni parti açıklaması!
    26. Hakkari Çukurca'da 3 terörist etkisiz..
    27. İhlas Vakfı 1’inci ilahiyatçilar..
    28. Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
    29. Sözleşme imzalamayan futbolcular..
    30. Manavgat Belediyesi’nden ücretsiz..
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’