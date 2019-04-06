0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Fatih Terim: "Derbide Marcao ve Luyindama olmayacak ama biz de karalar bağlamayacağız”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin 28.

06 Nisan 2019 Cumartesi 22:31
Fatih Terim: "Derbide Marcao ve Luyindama olmayacak ama biz de karalar bağlamayacağız”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin 28. haftasında oynayacakları Fenerbahçe derbisinde Marcao ve Luyindama’nın sahada olmaması ile ilgili, “Marcao ve Luyindama derbide olmayacak ama biz de karalar bağlamayacağız” dedi.


Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı E. Yeni Malatyaspor’u 3-0’lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Terim, kupada oynadıkları E. Yeni Malatyaspor maçına göre eksikliklerini gidererek sahada olduklarını söyleyerek, “Oyuncularımı kutluyorum. İstemesini bildiğiniz kadar almasını da bildiğinizde futbolun tadı daha güzel oluyor. Bizim açımızdan öyle oldu. Özellikle son bölgede kupa maçında yeteri kadar pozisyon üretememiştik. Bugün tamamlayamadığımız son hareketleri eksiklikleri tamamladık. Seyreden de zevk almıştır. Kaybetmeden gidebilmek önemli. 3 puanın önemi de biraz daha artıyor” şeklinde konuştu.



“Derbide Marcao ve Luyindama olmayacak ama biz de karalar bağlamayacağız”


Fatih Terim, derbide Luyindama ve Marcao’nun forma giyemeyecek olmasının kendilerini buruk bir sevinç yaşattı mı sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:


"Buruk sevinç değil. Galatasaraylılar gurur duymalılar. Ben de onların olmalarını isterdim. Kaleye 50 metre mesafede 2-0 iken o faulü yapmayacaktı. Sarı kartı tartışırız ama pozisyon faul. Başkalarına kabahat bulurken kendi oyuncularımızda da kabahat bulalım. Sarı kart mı emin değilim ama faul. Galatasaraylılar bugünün tadını çıkarsınlar. 11’lerde hayatımız boyunca aynı oyuncularla oynamayacağız. Belki Ahmet ve Semih oynayacak, sorun değil. Bu kadar da moralleri bozulmasın. Onlar da bize çok önemli hizmet yapmışlardır. Her şerde bir hayır vardır. Haftaya derbi var. En güçlü yerlerimizden birinin zayıflamasını kimse istemez. Haftaya hem Luyindama hem Marcao olmayacak ama biz de oturup karalar bağlamayacağız.”



"Nagatomo, Fenerbahçe maçına yetişebilir"


Deneyimli çalıştırıcı, Japon sol bek oyuncusu Nagatomo’nun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği sorusuna ise, “Yuto’yu ben de özledim. Son hızda çalışıyor. Yuto futbolculuğu ve tecrübesiyle çok iyi biri. Süre azaldı ama Fenerbahçe maçına büyük ihtimalle yetişebilir. En kötü kadroda bizimle olacaktır. Ben izin verdim ama o atletik performans hocalarıyla devam ediyor. İnşallah o da bize katılacak" yanıtını verdi.



"Yapacağımız toplantı ile bizimle devam edecek gençleri belirleyeceğiz"


Terim, Malatyaspor mücadelesinde 3-0’ı yakaladıktan sonra genç oyuncuları sahaya sürmemesiyle ilgili konuşarak, "Bugün U21 maçındaydım. Altyapı bizim için önemli. Her geldiğimde dokunduğum ilk yer orası oluyor. Altyapı çok iyi bir ivme yakaladı. Çok iyi hocalar sahibiz. Çok iyi grubumuz var. Her elemanımız kendi dalında çok çalışkan ve uzman. Altyapıda aşama yaparak gitmemiz gerekiyor. Yakında yapacağımız toplantıda bizimle devam edecek genç oyuncuları tespit edeceğiz. Bu formayı almak için daha çok çalışacaklar gibi düşünebilirsiniz" açıklamasını yaptı.



"Diagne gol attığı sürece başarılıdır"


Galatasaray’da süre aldığı maçlarda beklenen performansı veremeyen Diagne’nin Malatyaspor karşısındaki performansını değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Diagne son maçlarına baktığımızda daha iyi duruyor. Diagne gol atacak. Gol attığı sürece Diagne başarılıdır. Ondan isteğimiz topla bizi oraya taşımasıydı bunu da diğer maçlara göre daha iyi yaptı. Attıkça daha morallenecek. Seyircinin de desteği var. Bize daha iyi işler yapacağına inanıyorum. Çünkü santrforunuz ne kadar iyi oynarsa seyirci de daima gol bekler. Bugün o hem gol attı hem pozisyona girdi ve denedi” diye konuştu.



"Penaltı konusu bizde sorun olmaz"


Mücadelenin 89. dakikasında verilen penaltıyı kimin atacağı konusunda Belhanda ve Diagne arasında oluşan diyalog ile ilgili gelen soruya ise Fatih Terim, "Bizim dışımızda gelişen bir şey. Herhalde Belhanda atmak istedi. Maçtan sonra da bir şey olmadı. Bu bizde problem olmaz" ifadelerine yer verdi.



“Galatasaray camiasına derbiyle ilgili mesaj vermeye gerek yok”


Fenerbahçe derbisiyle ilgili Galatasaray camiasına mesaj vermesine gerek olmadığını aktaran tecrübeli teknik adam, "Galatasaray camiasına bu maçla ilgili mesaja gerek yok. Düşüncemizin bakış açımızın ne olduğunu biliyorlar. Ben ne söylesem yeni bir şey söylememiş olacağım. Ama maçın önemi puanlar dışında her zaman ezeli rekabetten gelen önem var. İki taraf için de çok önemli. Böyle baktığımızda bir şey demeye gerek yok. Galatasaraylılar bu maçla ilgili söyleyeceğim şeyi tahmin ederler" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 22:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüksek gerilim direğindeki patlama orman yangınına neden oldu
    1. Yüksek gerilim direğindeki patlama..
    2. Danimarka’da silahlı saldırı
    3. Maçın ardından
    4. Nevşehir’de Nissara AVM’den Dünya..
    5. ’Maziden Atiye Bir Sevdadır Ülkücü..
    6. Şehit uzman onbaşı Demir için mevlit..
    7. Fatih Terim: "Derbide Marcao ve..
    8. Bayern Münih şampiyonluk yarışında öne..
    9. Sağanak yağış köyü göle çevirdi
    10. Şişli’de Özel Halk Otobüsü, 3 ticari..
    11. Mısır'da 7 muhalif hakkında idam kararı
    12. Rusya’ya meteor düştü
    13. İlhan Omar'ı ölümle tehdit eden şahıs..
    14. Maçın ardından
    15. Eskişehirspor 6 maç sonra güldü
    16. Didier Drogba: “Fatih Terim’den 1..
    17. Fuat Çapa: “Hayal kurmak ve hayal..
    18. İstanbul'da halk otobüsü, 4 araca ve 1..
    19. Osman Özköylü: “Oyun beni hayal..
    20. Serrac'tan "Hafter bizi sırtımızdan..
    21. Manchester City kupada finalde
    22. Denizli'de trafik kazaları: 7 yaralı
    23. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    24. G7 Dışişleri Bakanları toplantısının..
    25. Şişli'de zincirleme trafik kazası
    26. Foça’da geri dönüşüm depolama alanında..
    27. Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da..
    28. Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 5. etap..
    29. AVM’de iklim değişikliğine farkındalık..
    30. TRT'nin canlı yayın başvurusuna..
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü
    Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na kötü haber!
    Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na kötü haber!
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!

    Günün Karikatürü

    6 Nisan 2019
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız