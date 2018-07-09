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Fatih Terim bombayı patlattı: Kampa katılacak

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden son şampiyon Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 19:17
Fatih Terim bombayı patlattı: Kampa katılacak

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

Ankaragücü ile başlıyoruz, benim eski takımım. Hayırlısı olsun. Oynamanın asıl olduğunu düşünüyorum.

'Fikstür zor' gibi söylemlere katılmıyorum. 17 takımla zaten oynayacaktık. Ne zaman, nerede oynayacağımız çok da önemli değil. Geçen sene gördüğümüz gibi kötü takım kalmadı. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nin arası, sonrası denk gelecek. Yer kalmayacak. Haftada 3 maç oynayacağımıza göre iyi yerlere gidiyoruz.

ONYEKURU AÇIKLAMASI

Onyekuru, Ocak'tan bu yana takip ettiğimiz oyunculardan. Geçen sene Everton kiralık verdi Anderlecht'e. Sağ ve sol kulvarlarda oynayan, 21 yaşında genç bir yetenek.  Onyekuru'nun yarın sabah ya da öğlen kampa katılmasını bekliyoruz. Şu ana kadar bütün prosedürler de tamamlandı. Ekonomik olarak makul olduğunu herkes görecek. Eğer satmazsak bonservis ile oyuncu alamıyoruz. Şu an bütün prosedürler tamamlandı. Yarın katılmasını bekliyoruz. Galatasaray'ı sıkıntıya sokacak herhangi bir istekte bulunmayız. Biz sadece teknik değil, ekonomik kısmını da düşünüyoruz.

TARAFTARIMIZ MERAK ETMESİN

31 Ağustos'a kadar zamanımız var. Taraftarlarımız merak etmesin. Biz gerekli yerlere gerekli şeyleri düşünüyoruz. Bizim için en iyileri alacağız. Taraftarımız merak etmesin. Biz birini satıyorsak ve birini de alıyorsak, muhakkak bir bildiğimiz vardır. 'Galatasaraylılar sürprizleri severler.

YERLİ KALECİ ARIYORUZ

Mümkünse yerli kaleci arıyoruz. Şartlarımıza uyacak bir kaleci almak istiyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. Altyapınız varsa, buradan bir şeyler çıkmak için olmalı. Biz de her geldiğimizde birilerini Galatasaraylıların önüne koyduk. Bazıları yıldız oldu. Minimum bir tane çıkmalı. 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 19:17
  1. Ankara
  2. Galatasaray
  3. Fatih Terim

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