Fatih Terim: Biz bir aileyiz ve herkesi kazanma adına uğraşıyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Milli takım arası bizim için son zaman sınırı olacak." dedi.

Terim, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun açılışında 3-1 kazandıkları MKE Ankaragücü maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fatih Terim, Gomis ile ilgili bir soru üzerine, "Özür konusu olmadı, söz konusu değil. Hepimiz profesyoneliz ve profesyonel isteklerimiz oluyor. Bunlar olmayınca başkaları cezalandırılmamalı. Kendisinin yönetimden bir talebi oldu. Galatasaray'ın durumu ve UEFA kriterleri çok açık. Biz bir aileyiz ve herkesi kazanma adına uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray forması ve menfaatinin ortak değerleri olduğunu vurgulayan Terim, Gomis'in kendileri için çok değerli bir oyuncu olduğunu dile getirdi.

Gomis'in geçen sezon takımın diğer oyuncuları gibi şampiyonlukta önemli katkı yaptığını belirten Terim, "Kendisini kazanmak için uğraşacağız. 3 kulvarda oynuyoruz. Herkesin hazır olmasını ve herkesi fazla fazla kullanmak istiyorum. Hazırlık kampı arkasından hazırlık maçları ve Süper Kupa süresince bu sorunlar halledilmedi." diye konuştu.

Feghouli ve Belhanda'nın ilk 11'de olmaması

Terim'e, Feghouli ve Belhanda'nın yedek başlamasıyla ilgili bir soru da yöneltildi.

Belhanda'nın takıma iki hafta sonra katıldığını anlatan Terim, fizik olarak zamana ihtiyacı olduğunu aktardı.

Fatih Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli takım arası bizim için son zaman sınırı olacak. O ana kadar ufak tefek sıkıntılar olacak. 3 futbolcu Dünya Kupasından ayrı ayrı zamanda geliyor. 6 ay oynamamış Onyekuru'yu transfer etmişiz. Ben de fizyoterapistlere 'Şampiyonlar Ligi'ne kadar çıkarak devam edelim, birdenbire çok üstten girmeyelim' diye talimat verdim. Galatasaray takımının mevcut kadrosu içinde kullanılabilecek her şeyi maksimuma çıkarmak istiyorum."

"Bazı mevkilere yeni oyuncular biriktirmek zorundayız"

Fatih Terim, transferle ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

"Bildiğim kadarıyla bir gelişme yok. Biz teknik işlerle uğraşıyoruz, diğer işlerle diğer arkadaşlar ilgileniyor. Bizim işimiz başımızdan aşkın. Ayın 31'ine kadar bazı değişiklikler olacağına inanıyorum. Galatasaray Kulübünün almadaki becerisi kadar satmada da becerisi olması gerekiyor. Artık bu refleksi göstermeliyiz. Bazen önemli bir nokta olarak önümüze çıkıyor. 20 günümüz daha var. Bir yandan oynayacağız, bir yandan bunları halledeceğiz. Satılmazsa da bu takımla oynayacağız. Şampiyonlar Ligi seviyesini hepimiz biliyoruz. Bu yeter mi yetmez, daha üste çıkmamız lazım. Ne kadar çıkabiliriz, onu da önümüzdeki birkaç maçta göreceğiz. Onun için fazla oyuncu kazanmaya çalışıyorum. Biraz daha seri oyuncularla ve geniş kadroyla oynamak istiyorum. Bazı mevkilere yeni oyuncular biriktirmek zorundayız. Galatasaray biraz daha hareketli oynamak zorunda. Herkes de bu mücadelenin içinde olmalı."

Terim, bir dönem teknik direktörlük yaptığı Ankaragücü'nün yöneticileri ve taraftarlarına teşekkür etti.

Sarı-lacivertli camiada güzel günler yaşadıklarını vurgulayan Terim, şunları kaydetti:

"Ankaragücü taraftarları, dün otele geldiler, bugün de yöneticiler geldi. Güzel formalar yaptırmışlar, çiçekler, hediyeler ve benim bir maçtaki fotoğrafımı verdiler. Demek ki 32 sene önce bu intibayı bırakmışım. Ankaragücü'nde 2 sene çok güzel şeyler yaşadım ve onlara da güzel şeyler yaşattığımı düşünüyorum. Ankaragücü, çok önemli ve taraftarla birleşince de tehlikeli olan bir takım. Bugün bize de zor anlar yaşattılar. Ankaragücü deplasmanı her zaman tehlikelidir. Benim açımdan güzel bir geceydi. Birimiz kazanır, birimiz kaybederiz ama bu dostluğumuzu kaybettirmez."

Fatih Terim, maçta burnu kırılan İlhan Parlak'a da "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

MKE Ankaragücü cephesi

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise maça istedikleri gibi başladıklarını belirterek, "Geçen senenin şampiyon takımına karşı, bu sene lige çıkan ve hala önemli eksikleri olan takımımızla oynadık. Oyuncularım ellerinden geleni yapmaya çalıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştıkları gibi güzel bir gol bulduklarını dile getiren Kartal, "Sonra kornerden ve kendi kalemize attığımız gollerle devreyi 2-1 geride bitirdik. 2. yarıda oyun disiplininden kopmadan, rakibin üstüne giderek 1 veya 3 puan alabilmek için oyunu bırakmadık." ifadelerine yer verdi.

İsmail Kartal, Galatasaray karşısında şanssız bir yenilgi aldıklarını anlattı.

Bu yenilgiden dersler çıkaracaklarını söyleyen Kartal, şöyle devam etti:

"Fizik olarak kafa kafaya maç oldu. Şablon olarak da oyuncularım oynatmak istediğim oyunu oynamaya çalıştı. Süper Lig'in kıymetini bilmemiz lazım. Eksiklerimiz net şekilde görülmektedir. Transfer çalışmalarımız devam ediyor ama kulübün şartları da ortada. İyi oyuncu almak kolay değil. Bunun için şartların uygun hale gelmesini ve bu oyuncuları takıma kazandırmak istiyoruz. Bununla beraber oynatmak istediğimiz sistemin bundan sonraki haftalarda üzerine koyarak başarılı olacağımıza inanıyorum. Bugünkü yenilgi olumlu veya olumsuz olarak bize referans olacak. Nerede eksiklerimiz olduğu belli, kafamda çok fazla soru işareti yok. Kaybettiğimiz, geçen senenin şampiyon takımı ama oyuncularım buna rağmen rakibine ezilmedi. Oyunun belli bölümlerinde kafa kafaya oyun oldu. Futbol oynamaya çalıştık, oyunu çirkinleştirmedik. Buradan ders çıkartacağız. Oyuncularıma ortaya koyduğu taktik disiplinden dolayı teşekkür ediyorum."

Kartal, sarı-lacivertli taraftarların 6 yıl aradan sonra Süper Lig'deki ilk maçlarında kendilerini coşkuyla desteklediğine dikkati çekti.

Taraftarlara teşekkür eden Kartal, "Puan ya da puanlar alarak onları evlerine mutlu ederek göndermek isterdik, olmadı." açıklamasını yaptı.

İsmail Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni transferlerin oyunundan memnunum. Onların da zamanla daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Ben bahane üreten bir teknik direktör değilim. Bazı konulara da girmek istemiyorum. En az 5-6 hazırlık maçı yapacaktık, yapamadık. Stadımız bile belli değildi. Bunlar 1-1,5 ay önceden belirlenir. Kulübümüzün şartları ortada. Bunları üstü kapalı geçiyorum. Biz de 5-6 maç oyuncularımız bir arada oynasın istedik. Statta antrenman yapmak istedik, vermediler. Direkt maça çıktık. Yani her şey sonradan belli oldu."