Fatih Terim: Bazı oyuncularımız ilk yarıyı kapattı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve futbolcu Yuto Nagatomo, Lokomotiv Moskova maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Moskova'daki hava şartlarından bahseden Fatih Terim "Diğer iki maça baktığımız zaman hava şartları fena değildi ancak Moskova'da da böyle sert bir hava bekliyorduk. Kar yağdı, hava sıcaktı, soğuktu, ayağım kaydı deme lüksüne sahip değiliz. Bu sezon pek de soğuk yaşamadık ama maç saatine kadar adapte olmak zorundayız." dedi.

"Sistemlere pek takılmayın"

Fatih Terim, Yuri Semin'in Galatasaray'ın sistemiyle ilgili sözlerine, "Semin Rus futbolunun önemli isimlerinden, kendisini tebrik ediyorum ve hakkımda söylemiş olduklarından dolayı da teşekkür ediyorum. Üçlü, dörtlü, beşli gibi sistemlere pek takılmayın, ne yapmak istediklerimize, oyun felsefemize bakmak lazım." şeklinde yanıt verdi.

Hangi oyuncular kadroda olmayacak?

Hangi oyuncuların kadroda olup olmayacağıyla ilgili soruya Terim, "Nagatamo dahil bazı oyuncuların oynayıp oynamayacağına maç günü karar vereceğiz. Bazı arkaşları da yine değerlendireceğiz, deneyeceğiz. Biz de eksik oyuncusu fazla ancak sahaya 11 kişi çıkacağız, dışarıda zaten baya bir eksik ve cezalı oyuncumuz var. Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Belhanda yok. Bugünkü antrenmandan sonra Nagatamo da olmayabilir. Bizim ve Yuto'nun kendi doktorunun tek korktuğu şey soğuktu, Moskova da yeterince soğuk." cevabını verdi.

"Bazı oyuncularımız Avrupa dışında ilk yarıyı kapattı"

"Moskova'da Arif ve Sarr atmıştı, kazanmıştık Moskova'da. Stadın yeni açılma zamanıydı ve tabii ki benim için bu stat iyi bir nostalji. Cezalı ve sakatımız bir hayli fazla ama Allah beterinden saklasın, olur böyle şeyler. Rodrigues ve Donk, NDiaye Moskova karşısında oynayacak ama her oyuncuya ihtiyacımız var. Cezalı ama sakat olmayan oyuncularımız bizim için şu anda en önemli oyuncularımız. Diğer oyuncularımızı da dinlendirebiliyoruz. Avrupa dışında bazı oyuncularımız Süper Lig'de cezayla neredeyse ilk yarıyı kapattı."

Nagatomo: Kendimi hazır hissediyorum

Yuto Nagatomo, sakatlık süreciyle ilgili olarak "Schalke maçından sonra sakatlık yaşadım ve direkt hastaneye gittim, eve gitseydim hayati bir riskim vardı. Kulübümüze, takım arkadaşlarıma ve teknik ekibimize beni bir an olsun yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyorum, şu anda da kendimi hazır hissediyorum." dedi.

Fatih Terim'in Kayserispor ve Konyaspor maçlarında oynattığı üçlü savunmayla ilgili olarak gelen soruya Japon yıldız, "Üçlü de oynasak dörtlü de oynasak benim adıma bir sorun yok." cevabını verdi.