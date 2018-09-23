Fatih Terim: Akhisar seyircisi taşkınlık yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımda deplasman fobisinin olmadığını söyledi. Git gelleri sevmediğini dile getiren Terim, gerek lig içinde gerekse transfer sezonunda bunları düzelteceğini dile getirdi.

İşte Terim'in maç sonu açıklamaları:

Maç öncesi tedirginliğimi ifade etmiştim. Konsatrasyon eksikliği bu maçlardan sonra olur mu diye? Kurgu değişikliği vardı, rotasyon da yapmadık. 10-15 dakika sonra devre sonuna kadar bölümde oyunu domine ettiğimiz söylenebilir. Bayağı da pozisyon vardı. Devre sonu penaltı kaçtı, başka bir şey olabilirdi. İkinci yarı için söylenecek bir şey yok. hiç beklediğim bir şey. Hiç hoşlanmıyorum bunlardan, git gelleri de sevmem açıkçası. Bunlarla da karşılaşıyoruz maalesef, karşılaşmamamız için çalışacağız.

Koca Galatasaray'ın içi dışı yok. Ne oluyor, dışarıdaki çimler mi değişiyor. Galatasaray'a gelen bir oyuncu deplasmandan çekiniyorsa zaten burada işi yok. İnsanlara tabii tuhaf gelebilir. Öyle değil. Penaltıyı atamazsa, müsait pozisyonda atıp zoru yiyorsan bunun adı deplasman fobisi olmamalı. 18 yaşındaki bir oyuncu her şeyini koyuyorsa ortaya sen de koyacaksın. Akhisar seyircisi de taşkın aşırı bir şey yaptı, neden korkuyorsun o zaman? Mücadele etmeden, futbolun gereklerini sahada yapmadan hiç bir şey olmaz. Allah nasip ederse bunları halledeğiz. Oyun içinde, lig için de halledeceğiz, ocakta halledeceğiz, şubatta halledeceğiz, gerekirse haziranda halledeceğiz. Galatasaray mağlup olurken bunun hakkını verdikten sonra mağlup olacak. Yoksa buna itiraz ederim, dışarıda değil içeride. Bir kurgu denemesidir, rotasyon değildir bu. İlk yarıda tutmuştur, ikinci yarıda yapacak bir şey yok. Sadece Eren'in üstüne gidersek orada alternatifimiz kalmaz diye. Adam 5 günde 2 maç sıkıştırır. Yarın Porto'dan gelip, 2-3 gün sonra Antalya'da oynayacağız

Sinan'ın elindeydi top. Ben atayım demiş Rodrigues o da vermiş. Olsaydı başka türlü olurdu.Öyle fobilere filan karşıyım ben. Bir laf da hakeme söylemek istiyorum. Çok iyi maç yönettiler. Bütün trio çok iyi maç yönetti.