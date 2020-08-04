Fatih Terim 5 oyuncuyu sildi! Kamp kadrosuna almıyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Birhan Vatansever'den kendilerine kulüp bulmalarını istedi.
Süper Ligi istediği yerde tamamlayamayan Galatasaray'da, yeni sezonda tek hedef şampiyonluk.
Hazırlıklara 12 Ağustos'ta başlayacak olan sarı-kırmızılılarda bazı isimler, kamp kadrosuna alınmayacak.
Terim, Babel'i de kadroda düşünmüyor
Teknik direktör Fatih Terim'in planları arasında yer almayan Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Birhan Vatansever ile görüşen yönetim, oyunculardan kendilerine kulüp bulmalarını istedi.