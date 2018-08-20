Fatih Terim: 3 bölgeye takviye yapacağız

Badou Ndiaye'nin idari şartları yerine geldiği zaman pazartesi ya da salı günü kiralık olarak Galatasaray takımına katılacak.

'3 BÖLGEYE TAKVİYE'

31 Ağustos'a kadar vaktimiz var. Eksik olan yerleri çok net söyledim. Hala merkez atak oyuncusunda ısrar ediyorum. Yuto'nun arkasına sol bek mutlak şart. Bir de stoper söylemiştim. Bakıyoruz.

'GİTMEK İSTEYENLERE 10 GÜN SÜRE'

Gitmek isteyen arkadaşlarımız var ise, onlar için de bir 10 günlük süre var. Profesyonel hayat, oluyor böyle şeyler.