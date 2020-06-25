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Kültür - Sanat

Fatih Sultan Mehmet'in portresi rekor fiyata satıldı

Venedikli ressam Gentile Bellini’ye ait olduğu bilinen üç Fatih Sultan Mehmet portresinden olan özel koleksiyondaki tek örnek İngiltere'nin başkenti Londra’da 770 bin Sterlin'e satıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 16:39:00 -
Fatih Sultan Mehmet'in portresi rekor fiyata satıldı

Venedikli ressam Bentile Bellini'ye ait olan, National Gallery'nin 'daimi sergilenen sanat eserleri' arasında yer alan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan eser bugün Londra'da açık artırmada satışa çıkarıldı.

Fatih Sultan Mehmet'in yanında başka bir kişi ile resmedilmiş 'tek portre' olma özelliği taşıyan eser, müzayedenin en dikkat çeken parçalarında biri oldu.

770 bin Sterlin'e satıldı

Venedikli ressam Gentile Bellini'ye ait olduğu bilinen üç Fatih Sultan Mehmet portresi, açık artırmada 770 bin Sterlin'e satıldı. 770 bin Sterlin, yaklaşık 6.5 milyon TL yapıyor... Tablodaki ikinci kişinin şehzadelerden biri olabileceği tahmin ediliyor.

Türkiye'den mi kaçırıldı?

A Haber'de yer alan habere göre; portrenin 1922 yılında Türkiye'den kaçırılmış olabileceği belirtildi.

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Yorumlar

tes

ibb satin aldi.
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Bfbfbbfbf

Kim satın almış?
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