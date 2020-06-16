Fatih Sultan Mehmet'in portresi Londra'da satışa çıkıyor

Fatih Sultan Mehmet’in özel koleksiyonda bulunan son portresi Londra’da açık artırmayla satılacak.

Müzayede evi Christie’s’in 25 Haziran’da Londra’da gerçekleştireceği müzayede kapsamında satılacak Fatih Sultan Mehmet portresine 500 bin ila 740 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 400 bin ila 5 milyon TL) değer biçiliyor.

İtalyan ressam Gentile Bellini’nin (1429-1507) atölyesinden çıktığı tahmin edilen portrenin, ya bizzat ressam ya da öğrencilerinden biri tarafından yapıldığı düşünülüyor.

Müzayede evinin “İslam ve Hint Sanatı” koleksiyonu kapsamında satışa sunulacak portre ile ilgili olarak AA muhabirine bilgi veren Christie’s yetkilisi Sara Plumbly, eserin imzasız olduğunu söyledi.

Portrenin büyük gizemlerinden birinin Fatih Sultan Mehmet’in yanında resmedilen ikinci figür olduğunu belirten Plumbly, şunları kaydetti:

“Onun kim olduğunu bilmiyoruz. Fatih’in üç oğlundan biri olabilir ancak. bu sultanla birlikte resmedildiği düşünüldüğünde pek muhtemel görünmüyor. Bir diğer ihtimal ise bu kişinin Avrupalı bir diplomat olabileceği yönünde. Bir Osmanlı erkeğinden beklenebilecek sakallı bir yüzü yok, temiz bir biçimde traş olmuş.”

Osmanlı padişahlarının portrelerinde onlarla eşit ölçekte çizilmiş ikinci bir figürün rastlanan bir şey olmadığına dikkati çeken Plumbly, “Eğer aynı ölçekte çizilmiş biri varsa onun ya çok önemli biri ya da aile ferdi olması gerekir.” ifadelerini kullandı.

Fatih'le dönemdaş 3 portreden biri

Portrenin 15. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olduğunun tahmin edildiğini aktaran Plumbly, eserin bir diğer öneminin de Fatih’in yaşadığı dönemde yapılan 3 portreden biri olduğunu söyledi.

Bunların en ünlüsünün ise yine Bellini imzasını taşıyan portre olduğunu ve Londra’da Ulusal Galerinin koleksiyonunda bulunduğunu kaydetti.

Portrenin şimdiki sahibinin eseri 2015’te satın aldığını belirten Plumbly, eserin bundan önceki macerasının izlerinin çeşitli katologlarda 19. yüzyıl başına kadar sürülebildiğini ifade etti.

Müzayedede satışa sunulacak eserler arasında 17. yüzyıla ait ahşap Osmanlı tavanı, çok sayıda İznik çinisi ile Sultan 3. Murat için hazırlanmış Siyer-i Nebi yazması ile Bedir Savaşı sonrasını resmeden bir sayfa da yer alıyor.