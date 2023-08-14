Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu İstanbul Üniversitesi’nde, LGBT destekçisi hekimlerden skandal hormon tedavisi!

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde LGBT destekçisi 11 hekim tarafından 22 çocuğa hormon tedavisi uygulanması gündeme bomba gibi düştü. Birçok gazete ardı ardına konuya ilişkin tepkilerini dile getirirken KADEM'den de konuya ilişkin açıklama geldi.

ABD’de tartışmalara konu olan hormon tedavisi uygulamasının Türkiye’de İstanbul Tıp Fakültesi’nde LGBT destekçisi bir grup hekim tarafından 22 çocuğa uygulandığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATI YAPTILAR

İstanbul Üniversitesi’nin akademik kadrosunda yer alan ‘doktorlar’ tarafından hazırlanan “Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye’de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi” isimli makale mart ayında yayınlandı. Makaleye imza atan doktorların cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yaptıkları iddia edildi.

11 DOKTOR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN AKADEMİK KADROSUNDA YER ALAN İSİMLER

Mart ayında yayınlanan makaleye imza atan 11 ‘doktorun’ aralarında; ‘profesör’ ve İstanbul Üniversitesi’nin akademik kadrosunda yer alan isimler yer aldı.

Profesör Dr. Zeki Bayraktar, söz konusu makale sonrası devlet yetkililerine ve savcılara çağrıda bulundu ve savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

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DEKANDAN AÇIKLAMA GELDİ

Yeni Şafak’ın Twitter hesabından paylaştığı “İstanbul Üniversitesi Etik Kurulu bu çalışmaya nasıl izin verdi?’ Biri bu doktorları durdursun” başlıklı paylaşımını alıntılayan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek,“Çalışmada ifade edilen mastektomi olguları da maalesef dışarıda ameliyatı yapılıp bizim kurulumuza başvuran hastalardır. Kurulumuz da bu hastalar için bilim, tıp ve yasalar çerçevesinde hareket ederek aileler ile birlikte en doğru kararı vermeye çalışmıştır.” diye yanıt verdi.

HEDEF GÖSTERİLMELERİNE NE DEDİ

“Ülkemizde bu işi bilimsel platformda yapan kurulları hedef göstermek, onları değersizleştirmek merdiven altında bu işi etik dışı yapanlara prim sağlayacaktır” diyen Tufan Tükek, “Cinsiyet hoşnutsuzluğu maalesef bazı ailelerin çok sorun yaşadığı bir konudur. Ve bunun çözüm yeri bilimsel kurullardır.” dedi.

BİR TEPKİ DE KADEM’DEN

Öte yandan KADEM de makalede ismi geçen doktorların görevden uzaklaştırılmasını istedi.

KADEM, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul Üniversitesi’nde görevli bazı doktorların, 11-16 yaş aralığındaki çocuklara cinsiyet değişikliğine yönelik ilaçlar verdiği ve ameliyatlar yaptığı iddiası vahimdir.

Çocukları birer kobay gibi kullanarak geri dönüşü imkansız yollara sokmak, insanlık dışı olmanın yanı sıra yasalara da aykırıdır, suçtur.

Bu işlemleri yapan doktorlardan bir kısmının, LGBT lobilerinin sözcülüğünü üstlenen medya organlarında yer alması, durumun, hasta-doktor ilişkisinin ötesinde bir faaliyet olduğunu çağrıştırmaktadır. Görevlerini kötüye kullanan bu doktorların derhal görevden uzaklaştırılarak konuyla ilgili soruşturma başlatılması ve Türkiye’nin diğer üniversite/hastanelerinde de tedbirlerin artırılması elzemdir.”