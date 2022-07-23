Fatih Sultan Mehmet Yıldırım kimdir, nereli? TMSF ikinci başkanı Fatih Sultan Mehmet Yıldırım hayatı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan gazetede, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu İkinci Başkanlığına Fatih Sultan Mehmet Yıldırım, üyeliğine Halil İbrahim Akyıldız ile Adnan Gün atandı.

Fatih Sultan Mehmet Yıldırım kimdir?

1967 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu olan Yıldırım, Yüksek Lisansını İ.Ü İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Ana Blim Dalında yaptı. Mesleki hayatına 1993 yılında Bağcılar Belediyesi’nde Müfettiş Yardımcılığı görevi ile başladı. Daha sonra Beyoğlu Belediyesi, Teftiş Kurulu müdürü, Zabıta Müdürü, Emlak ve İstimlak Müdürü, Hukuk işleri Müdürü, İç Denetçi, Kentsel Dönüşüm ve Tasarım Müdürü olarak görev yaptı. Yıldırım, TMSF’de 14 Şubat 2018 tarihinde İştirakler ve Gayri Menkuller Daire Başkanı olarak göreve başlamıştır. 9 Ocak 2019 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile TMSF Fon Kurulu üyeliğine atandı. İyi derecede İngilizce bilen Yıldırım evli 3 çocuk babasıdır.