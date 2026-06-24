Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 12. Dönem Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ni Haliç Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirdi. Törene Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mevlüt Uysal, Rektör Prof. Dr. Nevzat Şimşek, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Bilgiyi insanlığa fayda için kullanacağız"

2025-2026 Akademik Yılı Üniversite birincisi olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Sümeyye Korkut, mezunlar adına yaptığı konuşmada Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde yalnızca akademik bilgi değil, vakıf medeniyetinin değerlerini de kazandıklarını ifade etti.

Konuşmasında 555 yıllık ilim mirasına dikkat çeken Korkut, üniversitenin kendilerine bilginin aynı zamanda bir sorumluluk olduğunu öğrettiğini belirterek, mezunların sahip oldukları birikimi yalnızca kendi gelecekleri için değil, insanlığa fayda üretmek amacıyla kullanacaklarını söyledi. Korkut, konuşmasının sonunda dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan insani krizlere dikkat çekerek mezunların adalet, vicdan ve insan onuru temelinde hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Nevzat Şimşek: "En büyük eserimiz yetiştirdiğimiz mezunlarımızdır"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı'nın 555 yıllık ilim ve eğitim mirasını yaşatan bir üniversite olarak yalnızca diploma veren değil, bilgi ile hikmeti, akademik başarı ile ahlaki sorumluluğu birlikte inşa eden bireyler yetiştirdiklerini ifade etti.

Üniversitenin bugün ulaştığı akademik gelişime ilişkin verileri paylaşan Prof. Dr. Şimşek, eğitim, araştırma, uluslararasılaşma ve bilimsel üretim alanlarında önemli bir ivme yakalandığını belirterek, mezunların bu köklü mirasın temsilcileri olarak ülkeye ve insanlığa değer katacaklarına olan inancını dile getirdi.

Yükseköğretim kurumlarının yalnızca bilgi aktaran kurumlar olmadığını ifade eden Prof. Dr. Şimşek; “Bugün üniversitemiz yaklaşık sekiz bin öğrencisi, yüzlerce akademisyeni, araştırma merkezleri, uluslararası öğrencileri ve on dört bini aşan mezun ağıyla ülkemizin saygın yükseköğretim kurumları arasında yer almaktadır. Ancak çağımız; yapay zekâdan veri bilimine, siber güvenlikten ileri teknoloji üretimine kadar birçok alanda hızlı bir dönüşüm yaşamaktadır. Bizler de bu dönüşüme yön verecek insan kaynağını yetiştirmek amacıyla hem Yükseköğretim Kurulumuzun ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda hem de Fatih Sultan Mehmet Han'ın bilimi, mühendisliği ve teknolojik gelişmeleri destekleyen vizyonundan aldığımız ilhamla eğitim programlarımızı ve akademik gelişimimizi çağın ihtiyaçlarını gözeterek sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Bilgiyi değere dönüştüren nesiller yetiştiriyoruz"

Prof. Dr. Nevzat Şimşek, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Yaşadığımız çağda bilgiye erişim her zamankinden daha kolaydır. Ancak önemli olan bilgiyi insanlığın yararına kullanabilmek ve topluma değer üretebilmektir. Bu süreçte üniversitelere önemli sorumluluklar düşmektedir. Üniversiteler öğrencilerine mesleki bilgi kazandırırken aynı zamanda düşünme, araştırma, sorgulama ve sorumluluk alma becerileri de kazandırmaktadır. Bizler de eğitim anlayışımızı bu çerçevede şekillendiriyoruz. Öğrencilerimizin düşünce dünyalarını geliştirmelerini, kültürel birikimlerini artırmalarını ve topluma karşı sorumluluk bilinci kazanmalarını önemsiyoruz. İşte bu sebeple mezunlarımızın her biri, kendi alanlarında görev üstlenecek gençler olmanın ötesinde; insanlığa adil bir dünya vadeden köklü bir medeniyetin temsilcileri ve güçlü bir geleceğin taşıyıcıları olarak aramızdan ayrılmaktadır.”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar:"Türkiye'nin geleceği nitelikli insan kaynağıyla şekillenecek"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da konuşmasında İstanbul'un ilim ve medeniyet merkezi kimliğine vurgu yaparak, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin vakıf medeniyetinin köklü değerlerini çağdaş yükseköğretim anlayışıyla buluşturan önemli yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Mezunlara seslenen Prof. Dr. Özvar, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğuna dikkat çekerek gençlere kendilerini sürekli geliştirmeleri, değişime uyum sağlamaları ve bilgilerini toplumsal faydaya dönüştürmeleri tavsiyesinde bulundu.

Türkiye'nin geleceğinin nitelikli insan kaynağıyla şekilleneceğini belirten Prof. Dr. Özvar, mezunların bilimden sanata, teknolojiden sosyal hayata kadar her alanda üretecekleri değerin ülkenin geleceğine yapılmış önemli bir yatırım olacağını ifade etti.

Velilere ve akademisyenlere de teşekkür eden Prof. Dr. Özvar, öğrencilerin başarısında ailelerin fedakârlığı ile akademisyenlerin emeklerinin büyük pay sahibi olduğunu belirterek Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti ile üniversite yönetimini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Mevlüt Uysal: "Fatih ruhunu taşıyan mezunlar her zaman bir adım önde olacaktır"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mevlüt Uysal ise konuşmasında mezuniyetin bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu belirterek, üniversitede edinilen bilgi ve kazanımların hayat boyunca yol gösterici olacağını ifade etti.

Üniversitelerin en önemli başarısının yetiştirdikleri mezunlar olduğunu belirten Uysal, Fatih Sultan Mehmet Han'ın adını taşıyan bir üniversiteden mezun olan öğrencilerin, bilgiyle birlikte medeniyet tasavvurunu ve vakıf anlayışını da temsil edeceklerini belirtti.

Uysal, "Eğer bu üniversitede sizlere Fatih'in ruhunu aşılayabildiysek ne mutlu bize. Buradan mezun olan her öğrencimiz fetih ve Fatih ruhuyla mezun oldukları için diğerlerinden bir adım önde olacaktır." ifadelerini kullandı.

Diplomalar takdim edildi, kepler gökyüzüyle buluştu

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri takdim edildi. Fakülte ve yüksekokullardan mezun olan öğrenciler diplomalarını akademisyenlerinin elinden aldı.

Diploma töreninin ardından mezunlar, geleneksel kep atma seremonisiyle mezuniyet sevinçlerini aileleri ve akademisyenleriyle birlikte paylaştı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2025-2026 Akademik Yılı itibarıyla 12. dönem mezunlarını bilgi, ahlak ve medeniyet değerleriyle donanmış bireyler olarak geleceğe uğurladı.