Fatih Sultan Mehmet Han tarihe imza attı: Fetih ve Fatih’e özel kitap ve sergiler

İstanbul’un fethinin 571. yıl dönümü, İstanbul ve Ankara’da Fetih ve Fatih’e özel hazırlanan yayınlar ve açılan sergilerle kutlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde açılan ‘Fatih Sultan Mehmet Sergisi’, 29 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek. İstanbul’daki Fetihname sergisi ise 12 Haziran’a kadar görülebilecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 100. Yıl Dönümü Etkinlikleri kapsamında İstanbul’un fethedilişinin 571. yıl dönümünde ‘Fatih Sultan Mehmet Sergisi’, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu’nda açıldı.

Fatih Sultan Mehmet Sergisi, ileriki yıllarda bu alanda yapılacak çalışmalara öncülük edecek zengin bir muhteva sunuyor. Sergiyi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu’nda 29 Temmuz’a kadar ziyaret etmek mümkün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ndeki Fatih Sultan Mehmet Sergisi’ni gezdi. Sergi salonunda eserleri inceleyen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Murat Bardakçı’dan bilgi aldı. Erdoğan’a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.



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TARİHE IŞIK OLACAK

Başarılı bir padişah, cesur bir komutan olmasının yanı sıra ilim ve bilim alanında okumalar yapan, şiir yazan, Latince, Grekçe, Farsça, Arapça dillerini bilen entelektüel bir kimliğe sahip olan Fatih Sultan Mehmet’in kaftan, kılıç, zırh gömlek gibi kişisel eşyaları ve o dönemin tarihine ışık tutacak çok sayıda eser ziyaretçiyle buluşuyor. Sergide, ‘Fatih Sultan Mehmet’in Çocukluk Dönemi, Padişahlık Dönemleri, İlim Hayatı ve O Dönemde Yaşayan Alimler, İstanbul’un Fethi ve Askeri Hayatı, Siyasi Hayatı ile Fatih Döneminde Mutfak, Şair Fatih: Avni, Vakıf Eserleri ve Ölümü’ yer alıyor. Uluslararası çağdaş sergi anlayışıyla tasarlanan sergiyi desteklemek amacıyla eserlerin yanı sıra enstalasyon belgesel, film, realistik canlandırma, görsel anlatımlar ve bilgi panoları bulunuyor.

İSTANBUL’DA DA SERGİ

Fatih Sultan Mehmet Han’ın biyografisinin minyatür sanatıyla anlatıldığı ‘Fatihname’ adlı sergi ise İstanbul Lale Müzesi’nde açıldı. Algan Sanat Grubu tarafından belgelere ve gerçek bilgilere dayanarak tarih uzmanlarının bilgi ve denetimleri ışığında hazırlanan sergide; Reza Hemmatirad, Fatma Şişman, Feyza Şen, Göksel Satır, Hatice Uzun, Mafirat Onat, Nihal İpekçi, Nurdan Yiğit, Ümmügülsüm Terzi ve Zeynep Tuğ’un çalışmaları görülebiliyor. Eserlerdeki tüm detay ve çizimlerin döneminin konjonktür ve teamüllerine uygun olarak yapıldığı sergi, 12 Haziran’a kadar ziyarete açık olacak.

OSMANLI’YI İMPARATORLUK YAPTI

Fatih Sultan Mehmet, çağ kapatıp çağ açan ve Osmanlı Devleti’ni imparatorluk haline getiren padişah olarak tarihe geçti. 32 yıllık saltanatı boyunca Balkanlar’da ve Anadolu’da mutlak Osmanlı egemenliğini sağlamaya çalıştı. 29 Mayıs 1453’te İstanbul’u fethederek Bizans İmparatorluğu’nun varlığına son verdi ve İstanbul’u Osmanlı Devleti’nin başkenti yaptı.

2071’E TAŞIMA YOLUNDA İLHAM KAYNAĞI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul’un fethinin 571. yıl dönümü dolayısıyla ‘Kutlu Çağrının İzinde: Türk Basınında İstanbul’un Fethi, Fatih Sultan Mehmet ve Ayasofya Camii’ isimli üç ciltlik eser hazırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Türk Basınında İstanbul’un Fethi’ kitabı için kaleme aldığı takdim yazısında, İstanbul’u fethederek Hazreti Muhammed’in müjdesine mazhar olan, Müslümanların 7 asırlık hayalini gerçeğe çeviren Fatih Sultan Mehmet Han’ın kendilerine kıymetli bir emanet bıraktığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Fetih bizim için sadece fethetmek, galip gelmek değildir. Aynı zamanda dirilişin, inşanın, ihyanın, inancın sembolüdür. Toprakları değil, gönülleri fethetme hedefiyle yola koyulan Fatih Sultan Mehmet, uyguladığı hoşgörü ve adaletli yönetimi ile sadece bir şehri değil, gönülleri de fethetmiş, İstanbul’u kültürün, sanatın ve bilimin merkezi haline getirmiştir. O gün fethedilen bir toprak parçası değil, milyonlarca gönül olmuştur. Fatih Sultan Mehmet ve kutlu askerlerinin İstanbul’u fethederken sahip oldukları inanç, kararlılık ve azim, milletimize hizmet etme, Türkiye’yi 2053’e, 2071’e taşıma yolunda bizlere ilham vermektedir.”