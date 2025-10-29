Fatih Sultan Mehmed neden kendini "Müslüman Roma İmparatoru" olarak takdim ediyordu?

Tarihçiler, Fatih Sultan Mehmed’in kendini “Müslüman Roma İmparatoru” olarak takdim etmesinin ardında yalnızca siyasi bir hamle değil, derin bir tarih ve kültür bilinci yattığını vurguluyor. 1453’te İstanbul’un fethiyle birlikte Osmanlı’yı sadece bir Türk devleti olarak değil, aynı zamanda kadim Roma geleneğini devralan bir güç olarak göstermek isteyen Fatih, Doğu ile Batı medeniyetlerini birleştiren vizyonunu açıkça ortaya koymuştu.

Uzmanlar, Anadolu’nun tarih boyunca Roma, Bizans, Hitit, Frig ve Lidya gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatıyor. Bugün Türkiye’de yaşayan milyonlarca vatandaşın atalarının binlerce yıldır bu topraklarda yaşadığı ve farklı uygarlıkların kültürel mirasını taşıdığı DNA araştırmalarıyla da doğrulanıyor. Genetik çalışmalar, Anadolu halkının karma bir mirasa sahip olduğunu, hem yerli Neolitik kökenleri hem de Roma, Bizans ve Orta Asya göçlerinin izlerini taşıdığını ortaya koyuyor.

Bu bağlamda, Fatih’in Müslüman Roma unvanını benimsemesi yalnızca siyasi bir prestij göstergesi değil; Anadolu’nun tarih boyunca çeşitli medeniyetler tarafından şekillendirilmiş kadim halkıyla kurduğu kültürel ve tarihsel bağın bir simgesi olarak değerlendiriliyor. Modern Türkiye’de yaşayan insanların büyük çoğunluğunun, binlerce yıldır bu topraklarda varlık gösteren halkların soyundan geldiği gerçeği, Anadolu’nun gerçek sahiplerinin tarihsel sürekliliğini ve derin kökenlerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Tarihçiler, Fatih Sultan Mehmed’in vizyonunun bugün bile Anadolu’nun kültürel mozaiğinde yankı bulduğunu, Türkiye vatandaşlarının sahip olduğu köklü tarih bilincinin bu derin mirasla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade ediyor.

Fatih’in bu iddiayı destekleyen pek çok belge ve uygulaması bulunuyor:

Sikke ve paralar: Fatih döneminde bastırılan altın ve gümüş paraların üzerinde hem Osmanlı sultanının unvanları hem de Roma İmparatorluğu’na atıfta bulunan semboller yer alıyordu. Bazı sikkelerde “Imperator” ve Roma tarzı simgeler kullanılmıştır.

Mektup ve diplomatik yazışmalar: Fatih’in Avrupa krallarına yazdığı mektuplarda, kendini Roma mirasını devralan bir hükümdar olarak tanıttığı görülüyor. Özellikle Venedik, Macar ve Papalık yetkililerine gönderilen yazışmalarda bu unvan ve Roma referansları dikkat çekiyor.

İkonografi ve saray düzeni: Topkapı Sarayı’nda kullanılan bazı resim, mühür ve bayraklarda Roma geleneğine ait motifler yer alıyordu. Bu, hem Osmanlı’nın Roma mirasını sahiplendiğini hem de Fatih’in bu kimliği halkına ve dünyaya göstermeyi amaçladığını ortaya koyuyor.

Uzmanlar, Fatih’in bu yaklaşımının Anadolu’nun kadim halklarıyla da doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor. Anadolu, Roma, Bizans ve daha eski medeniyetlerin mirasını taşıyan bir coğrafyaydı. Modern Türkiye vatandaşlarının DNA’sı üzerinde yapılan araştırmalar, Anadolu halkının hem yerli Neolitik kökenler hem de Roma ve Bizans dönemi etkilerini barındırdığını gösteriyor. Bu da Fatih’in iddiasının sadece siyasi değil, tarihsel ve kültürel olarak da köklü bir zemine dayandığını kanıtlıyor.