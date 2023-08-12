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Medya Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu
Medya

Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-12 08:04:00 -
Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu

Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni adresini duyurdu. Gazeteci ve haber sunucusu Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla, Sözcü TV ile yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"Dün sosyal medyada bir fotoğraf karesi paylaşmıştım. Sözleşme imzalıyordum. Sözcü Televizyonu ile anlaştım. Alişer Bey ile konuştuk anlaştık. Bir sezon daha onlarla birlikteyim. 11 Eylül'de başlıyorum, 14 Haziran 2024'e kadar karşınızda olacağım. Bunun havadisini vereyim dedim. Lütfen kimselere randevu vermeyin. 11 Eylül'de Sözcü Televizyonu Ana Haber'de birlikte olalım."

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Yorumlar

Neyzen

Adam zaten oradaydı!! Bunun neresi yeni adres? Yahu akit yine her zamanki gibi çuvallamışsınız.

Altan Ertunç

Bende sevmiyorum portakal i ama ...
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