Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı

Masum sivilleri ve bebekleri öldüren terör ögütü PKK için "Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" diyen FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın ABD Başkanı açıklamalarda bulundu.

Başta ABD olmak üzere Batılı ülkerin engelleme çabalarına rağmen Türkiye'nin Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı görmezden gelen Portakal, paylaşımında "keşke Trump'a cevap verebilen biri çıksa" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal'ın bu anlamsız paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

İşte Fatih Portakal'ın tepki çeken o paylaşımı:

"#ABDbaskanı bu kez 'muhtemelen çok sert tedbirler yapacağız' diyerek tehdide devam etti. Sonu gelmez oldu bu durumlar. Bugün bu sözlere gözyumuluyorsa, yarın ne olacak acaba? Milletin onuru adına birileri çıkıp cevap verebilse keşke! Baskı, mecburiyet demek sadece zaman doldurmak"