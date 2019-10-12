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Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile ilgili yaptığı paylaşım büyük tepki aldı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 14:08
Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı

Masum sivilleri ve bebekleri öldüren terör ögütü PKK için "Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" diyen FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın ABD Başkanı  açıklamalarda bulundu.

Başta ABD olmak üzere Batılı ülkerin engelleme çabalarına rağmen Türkiye'nin Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı görmezden gelen Portakal, paylaşımında "keşke Trump'a cevap verebilen biri çıksa" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal'ın bu anlamsız paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

İşte Fatih Portakal'ın tepki çeken o paylaşımı: 

"#ABDbaskanı bu kez 'muhtemelen çok sert tedbirler yapacağız' diyerek tehdide devam etti. Sonu gelmez oldu bu durumlar. Bugün bu sözlere gözyumuluyorsa, yarın ne olacak acaba? Milletin onuru adına birileri çıkıp cevap verebilse keşke! Baskı, mecburiyet demek sadece zaman doldurmak"

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 14:08
  1. FOX TV
  2. Fatih Portakal
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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