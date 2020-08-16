Fatih Portakal'ın CHP'ye sözleri olay oldu

CHP’den dışlanan Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde partisine ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

4 Eylül 2020’de ‘Bin günde memleket hareketi’ ile yeni bir harekat başlatacağını duyuran CHP’li Muharrem İnce’ye ilişkin partisi sessizliğini koruyor. Bu sessizlik bazı muhalif kesimlerin tepkisine neden oldu.

FOX TV spikeri Fatih Portakal da ortaya çıkan duruma ilişkin eleştiriler yaptı. Fatih Portakal, CHP’nin Muharrem İnce’ye neden mesafe koyduğunu anlayamadığını ve bunun demokrasi ile bağdaşmayacağını söyledi.

Portakal, üstü kapalı CHP’de demokrasi olmadığını işaret ederek, Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresinin yaşanan süreçten memnuniyetsizlik duymadığını savundu.

İşte Fatih Portakal’ın Cumhuriyet’in ‘CHP İnce’yi görmedi’ haberini alıntılayarak sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:

Köklü bir parti kendi içinden yetişmiş birine bu kadar mı mesafe koyar, böylesi kalınduvarlar mı örer? Parti içi demokrasiymiş bir de! Ülkede demokrasi nasıl işliyorsa partilerde de ayni. Değişmez lider ve halinden memnun yakın çevresi...