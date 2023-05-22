Fatih Portakal'dan skandal sözler! Erdoğan'a oy veren vatandaşlara böyle hakaret etti

Türkiye 14 Mayıs'ta kararını verdi... Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde sandıkta rekor oy kullanıldı.

Ancak ilk turda adaylardan birinin yüzde 50 oy oranını geçmesi gerektiği yarışta Recep Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88 oy aldı.

Sinan Oğan ise yüzde 5,17'de kaldı.

Adayların yeterli oy almamasının ardından ilk turda en yüksek oyu olan iki aday arasında seçim yapmak için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidilecek.

Muhalif seçmen sosyal medyada kin kustu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yüksek oy alması muhalif seçmeni kızdırdı.

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Muhalif seçmen, 14 Mayıs seçiminin ardından kısa sürede deprezmede vatandaşlara beddua ve hakaret etti.

Bir diğer yandan da muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteciler de sosyal medyada algı çalışmalarını sürdürdü. Bunlardan biri de FOX Tv'den ayrılan sunucu Fatih Portakal oldu.

"Ben bunlara kör cahil diyorum"

Portakal, YouTube hesabında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelirken bu sefer de iktidara yakın seçmeni hedef aldı.

Portakal, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Gideceğim tekrar oyumu severek isteyerek ona vereceğim diyor.

Bu mantığı anlamak mümkün değil. Ben bunlara kör cahil diyorum. Bu insanı aydınlatamazsınız. Mümkün değil. Veya alamayacağı Togg’un önüne yatıp onu öpen bir insan.

Bu alamayacağı bir Togg onun için büyük bir hayal. Parası yok çünkü binemeyecek. Ben binebilirim ona istersem bugün giderim Togg alırım ama almam."