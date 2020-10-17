Fatih Portakal'dan 'siyasi parti' açıklaması: Teklif aldım

Yahudi medya patronu Murdoch’un sahibi olduğu FOX TV’den ayrılan Fatih Portakal, açıklamalarda bulundu.

Portakal, FOX TV'den ayrılma süreci ile ilgili "Bir doygunluk noktasına ulaşmışsınız. Neden? Çünkü sizi rahatsız eden veya size rakip olabilecek bir kanal yok. Bir haber bülteni de yok. O yüzden bu bir tükenmişlik değil ama doygunluk vardı" dedi.

'Siyasi partilerden teklif aldım'

Kendisi hakkında "Siyasete atılacak, cumhurbaşkanı olacak" iddialarına ilişkin de konuşan Portakal, mesleği bıraktıktan sonra siyasi partilerden teklif aldığını söyledi.

Fatih Portakal "21 Ağustos'lu günlerde işi bıraktığım günlerde 1-2 siyasetçiden böyle bir mesaj da geldi. Hatta o mesajlar cep telefonumda hala durur. Benim ne siyasette ne de başka bir şey de gözüm var."