  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fatih Portakal'dan 'siyasi parti' açıklaması: Teklif aldım
Gündem

Fatih Portakal'dan 'siyasi parti' açıklaması: Teklif aldım

FOX TV'nin eski algı operatörü Fatih Portakal, yaptığı açıklamada siyasi partilerden teklif aldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 13:03:00 -
Fatih Portakal'dan 'siyasi parti' açıklaması: Teklif aldım

Yahudi medya patronu Murdoch’un sahibi olduğu FOX TV’den ayrılan Fatih Portakal, açıklamalarda bulundu.

Portakal, FOX TV'den ayrılma süreci ile ilgili "Bir doygunluk noktasına ulaşmışsınız. Neden? Çünkü sizi rahatsız eden veya size rakip olabilecek bir kanal yok. Bir haber bülteni de yok. O yüzden bu bir tükenmişlik değil ama doygunluk vardı" dedi.

'Siyasi partilerden teklif aldım'

Kendisi hakkında "Siyasete atılacak, cumhurbaşkanı olacak" iddialarına ilişkin de konuşan Portakal, mesleği bıraktıktan sonra siyasi partilerden teklif aldığını söyledi.

Fatih Portakal "21 Ağustos'lu günlerde işi bıraktığım günlerde 1-2 siyasetçiden böyle bir mesaj da geldi. Hatta o mesajlar cep telefonumda hala durur. Benim ne siyasette ne de başka bir şey de gözüm var."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB vitesi R'ye taktı!
Gündem

AB vitesi R'ye taktı!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki 'hukuki haklarından' vazgeçmesini isteyen ve ambargoyla tehdit eden AB üyesi ülkeler geri adım attı. Yayımlana..
Aliyev müjdeyi böyle duyurdu!
Gündem

Aliyev müjdeyi böyle duyurdu!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan işgali altındaki Hırmançık, Ağbulak, Ahullu köy..
Hayatını kaybeden AK Partili Esayan'ın bu sözleri tekrar gündem oldu
Siyaset

Hayatını kaybeden AK Partili Esayan'ın bu sözleri tekrar gündem oldu

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti. Esayan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasındaki "Ezanlar susmasın" şeklindeki..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay