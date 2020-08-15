Fatih Portakal'dan Muharrem İnce açıklaması: Bir zamanı olacak

Tek adam rejimi ile göstermelik kurultaylar yapan, Kemalistlerin söz hakkının kalmadığı CHP içinde oluşan derin çatlak büyüdükçe büyüyor.

Gündeme bomba gibi düştü

24 Haziran'da CHP tarafından Cumhurbaşkanı adayı yapılıp partisinin üzerinde oy alan, kongrede ise tuvalet kenarına oturtulması ile büyük tepki çeken, partinin yalnızlaştırılan adamı Muharrem İnce, yeni parti kuracağı iddiaları ile gündeme bomba gibi düştü.

Hareket başlattı

İnce ile ilgili uzun süredir sessizliğiyle dikkat çeken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilgisizlik politikası yürüteceği, parti teşkilatlarına “İnce'ye kapıları kapatın, ilgi göstermeyin” talimatı verdiği iddia edilirken CHP'de derin endişelere neden olan ve Perşembe günü Ankara’da basın toplantısı gerçekleştiren Muharrem İnce “Bin Günde Memleket’ hareketi" başlattı.

Portakal'dan dikkat çeken yorum

Muharrem İnce ile ilgili, FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan dikkat çeken ifadeler geldi.

"Kılıçdaroğlu'nun gösteremediği cesareti gösterdi"

Portakal, Muharrem İnce'nin bir yalnız adam olduğunu belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığa irade koyamadığı zamanda cesaret gösterdiğini ifade etti.

"Muharrem İnce'nin de bir zamanı olacak"

CHP'de bugünün polit bürosunun Muharrem İnce için 'kaybetsin ve unutulsun' şeklinde senaryo kurmuş olabileceğinden bahseden Fatih Portakal, CHP'de kaçınılmaz bir gerçeği söyledi ve İnce'nin de bir zamanı olacağını söyledi.

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde: