  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Fatih Portakal'dan Muharrem İnce açıklaması: Bir zamanı olacak

FOX TV sunucusu Fatih Portakal, yeni parti kuracağına ilişkin iddialarla CHP’de kaynayan kazanı daha da alevlendiren Muharrem İnce ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 20:39:00 -
Fatih Portakal'dan Muharrem İnce açıklaması: Bir zamanı olacak

Tek adam rejimi ile göstermelik kurultaylar yapan, Kemalistlerin söz hakkının kalmadığı CHP içinde oluşan derin çatlak büyüdükçe büyüyor.

Gündeme bomba gibi düştü

24 Haziran'da CHP tarafından Cumhurbaşkanı adayı yapılıp partisinin üzerinde oy alan, kongrede ise tuvalet kenarına oturtulması ile büyük tepki çeken, partinin yalnızlaştırılan adamı Muharrem İnce, yeni parti kuracağı iddiaları ile gündeme bomba gibi düştü.

Hareket başlattı

İnce ile ilgili uzun süredir sessizliğiyle dikkat çeken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilgisizlik politikası yürüteceği, parti teşkilatlarına “İnce'ye kapıları kapatın, ilgi göstermeyin” talimatı verdiği iddia edilirken CHP'de derin endişelere neden olan ve Perşembe günü Ankara’da basın toplantısı gerçekleştiren Muharrem İnce “Bin Günde Memleket’ hareketi" başlattı.

Portakal'dan dikkat çeken yorum

Muharrem İnce ile ilgili, FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan dikkat çeken ifadeler geldi.

"Kılıçdaroğlu'nun gösteremediği cesareti gösterdi"

Portakal, Muharrem İnce'nin bir yalnız adam olduğunu belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığa irade koyamadığı zamanda cesaret gösterdiğini ifade etti.

"Muharrem İnce'nin de bir zamanı olacak"

CHP'de bugünün polit bürosunun Muharrem İnce için 'kaybetsin ve unutulsun' şeklinde senaryo kurmuş olabileceğinden bahseden Fatih Portakal, CHP'de kaçınılmaz bir gerçeği söyledi ve İnce'nin de bir zamanı olacağını söyledi.

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce’yi çıldırtacak hamle! Talimatı verdi
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce’yi çıldırtacak hamle! Talimatı verdi

Yeni parti iddialarıyla CHP’de kaynayan kazanı daha da alevlendiren Muharrem İnce’ye karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdar..
Fransız istihbaratçıdan akılalmaz sözler! Türkiye'yi
Gündem

Fransız istihbaratçıdan akılalmaz sözler! Türkiye'yi "sömürgeci" olmakla suçladı

Ülkesinin kanlı sömürge tarihini görmezden gelen Fransız İstihbaratçı Alain Juillet, Türkiye'yi Libya'da sömürgeci olmakla suçladı. Juillet,..
Şevki Yılmaz son tartışmalar için böyle uyardı: Beraber yürüyüp beraber ıslandığımız...
Gündem

Şevki Yılmaz son tartışmalar için böyle uyardı: Beraber yürüyüp beraber ıslandığımız...

Şevki Yılmaz, “Hatasız dost arayan dostsuz kalır!” başlıklı yazısında İstanbul Sözleşmesi'ne dikkat çekerek, son günlerde yaşanan tartışmala..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı