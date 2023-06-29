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Medya Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na bayram mesajı: Devam ederse İzmir de kaybedilecek!
Medya

Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na bayram mesajı: Devam ederse İzmir de kaybedilecek!

Yeniakit Publisher
2023-06-29 01:07:00 -
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na bayram mesajı: Devam ederse İzmir de kaybedilecek!

Son zamanlarda Kılıçdaroğlu'na karşı sert eleştirileriyle gündeme gelen Fatih Portakal, CHP liderinin göreve devam etmesi durumunda CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'in de kazanılamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimde de boynu bükük ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanından gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkamayı sürdürüyor. CHP lideri, parti MYK'sını yenileyerek "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı vermişti. CHP'deki iç karışıklık, genel başkan aday olacağı konuşulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla daha da alevlenmişti. Geride kalan gün kamera karşısına geçen İmamoğlu, "Topyekün değişim" vurgusu yaparak Kılıçdaroğlu'na 'görevi bırak' çağrısı yaptı.

Topyekün değişim çağrısı yapan İmamoğlu'na kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, "Önceliğim İstanbul" vurgusu yapıp "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diye konuştu. "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu'na 'otur oturduğun yerde' mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ise bu sözlere, "Ben yılmam, genellikle yıldırırım. Yaşananlar canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı" ifadeleriyle yanıt verdi.

'İzmir de kaybedilecek"

Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın yapan Sözcü TV'de sunuculuk yapan CHP yandaşı Fatih Portakal, koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun göreve devam etmesi durumunda CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'in de kazanılamayacağını söyleyen Portakal, "Bayramdan sonra muhalefeti çok konuşacağız." ifadelerini kullandı.
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