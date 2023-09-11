Fatih Portakal'dan CHP'li delegelere Kılıçdaroğlu çağrısı! Adaylığa isim önerdi
CHP yandaşı Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına tepki gösterdi. CHP'li delegelere seslenerek Kılıçdaroğlu'nun aday yapılmaması gerektiğini savunan Portakal, Özgür Özel'in arkasından gideceğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada, kurultayda örgüt aday gösterirse genel başkan adayı olacağını söyledi. "Ben aday olmayacağım. Daha önce de hiç aday olmadım. Hiç dilekçe vermedim. Örgüt aday gösterdi. Yapılacak kurultayda da ben aday olmak için başvurmam, dilekçe vermem." diyen Kılıçdaroğlu, "Örgüt aday gösterirse aday olurum." ifadelerini kullandı.
Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu'nu aday göstermeyin
CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, adaylığa yeşil ışık yakan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. CHP'li delegelere çağrı yapan Portakal, "Milleti düşünüyorsanız Kılıçdaroğlu'nu aday göstermeyin. İnsanları mutsuz etti, kaybeden birisinin kazanma ihtimali yok" diye konuştu.
Özgür Özel'i işaret etti
Kılıçdaroğlu yerine CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i işaret eden Portakal, "Bakın kendisi istemiyor çok güzel, dediğini yapın. Özgür Özel var ben adayım diyor. Yeninin peşinden gidin arkadaş, umut olun. Ben umudun peşinden gideceğim" dedi.
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