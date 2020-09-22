Fatih Portakal'dan Ankara'daki saldırı ile ilgili tepki çeken sözler

Koronavirüs döneminde büyük mücadele veren sağlık çalışanlarına yönelik saldırı herkesin tepkisini çekti. FOX TV’den ayrılan spiker Fatih Portakal ise saldırının ardından yine akılalmaz bir çıkışta bulunarak hükümete yüklendi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınlarının sağlık görevlilerine saldırmasına büyük tepki çekmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, meydana gelen olayın ardndan "Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek” açıklamasını yaptı.

Boşa muhalefet etmeyi ilke edinen Portakal, yaşanan olayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı hedef gösterdi.

Bu nasıl muhalefet?

Portakal, yaptığı açıklamada, "Bunun gerçekleşmeyeceğini bildiği halde, bu cumleyi kurmak. Önce bu işi layıkıyla temizleyin, sonra gelecekten bahsedin. Hep aynı beylik sôzler... Nereye kadar???" dedi.

Bazı vatandaşlar Fatih Portakal'ın muhalefet şekline tepki göstererek, 'Böyle muhalefet yapılmaz' yorumlarını yaptı.