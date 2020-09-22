  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fatih Portakal'dan Ankara'daki saldırı ile ilgili tepki çeken sözler
Gündem

Fatih Portakal'dan Ankara'daki saldırı ile ilgili tepki çeken sözler

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı fırsat bilen FOX'un eski spikeri Fatih Portakal'dan tepki çeken sözler geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 16:53:00 -
Fatih Portakal'dan Ankara'daki saldırı ile ilgili tepki çeken sözler

Koronavirüs döneminde büyük mücadele veren sağlık çalışanlarına yönelik saldırı herkesin tepkisini çekti. FOX TV’den ayrılan spiker Fatih Portakal ise saldırının ardından yine akılalmaz bir çıkışta bulunarak hükümete yüklendi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınlarının sağlık görevlilerine saldırmasına büyük tepki çekmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, meydana gelen olayın ardndan "Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek” açıklamasını yaptı.

Boşa muhalefet etmeyi ilke edinen Portakal, yaşanan olayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı hedef gösterdi. 

Bu nasıl muhalefet?

Portakal, yaptığı açıklamada, "Bunun gerçekleşmeyeceğini bildiği halde, bu cumleyi kurmak. Önce bu işi layıkıyla temizleyin, sonra gelecekten bahsedin. Hep aynı beylik sôzler... Nereye kadar???" dedi.

Bazı vatandaşlar Fatih Portakal'ın muhalefet şekline tepki göstererek, 'Böyle muhalefet yapılmaz' yorumlarını yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tecavüz skandalında ifadeler ortaya çıktı! 'Öpüşen benim, ölümsüzleştirmek için videoya aldık'
Gündem

Tecavüz skandalında ifadeler ortaya çıktı! 'Öpüşen benim, ölümsüzleştirmek için videoya aldık'

Kendisinden iş isteyen kadına tecavüz ettiği iddia edilen CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çı..
Olayın ayrıntıları gün yüzüne çıktı! Yıldız Tilbe’nin cezası belli oldu
Medya

Olayın ayrıntıları gün yüzüne çıktı! Yıldız Tilbe’nin cezası belli oldu

2017'de Çeşme'de bir kadın sürücüyle yol verme tartışmasına giren şarkıcı Yıldız Tilbe'nin cezası belli oldu.
Trump: O aptalı dinleseydim 5. dünya savaşı yaşanırdı
Dünya

Trump: O aptalı dinleseydim 5. dünya savaşı yaşanırdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton için, onu dinlemesi durumunda 5. Dünya Sa..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı