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Medya

Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya ile ilgili yeni iddia! 'FOX TV'de bir şeyler oldu!'

Türkiye'yi emperyalistlik ve sömürgecilikle suçlayan FOX TV'nin provokatör sunucusu Fatih Portakal, sezona ara verdiğini açıkladı. Açıklama sonrası Portakal ve İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'den ayrılabilecekleri yönünde yeni bir iddia ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 13:14:00 -
Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya ile ilgili yeni iddia! 'FOX TV'de bir şeyler oldu!'

FOX TV’nin algı uzmanı Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, yaz sezonu nedeniyle ekrana bir süre ara verdiğini duyurdu. Portakal’ın yaptığı paylaşım sonrası İsmail Küçükkaya hakkında da ayrılması yönünde iddia ortaya atıldı.

Televizyon eleştirmeni Burhan Ayeri ise Yeniçağ'daki köşesinde Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya ile ilgili bir iddiayı dile getirdi.

Ayeri yazısında, "Bana göre, aylardır FOX TV'den ayrıldı, ayrılacak dedikoduları ayyuka çıkan Fatih Portakal'ın, kanalına veda ettiği icraata döküldü. Sonra bu, İsmail Küçükkaya ile birlikte kendi ağızlarından bildirildi. Ya da izne çıkarıldıkları anlaşıldı. Demek ki FOX TV'de bir şeyler oldu." diye yazdı.

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