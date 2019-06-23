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Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya heyecandan yerlerinde duramadı

FOX TV'de CHP yandaşları Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya, seçim sonuçlarının açıklanmasıyla heyecandan yerlerinde duramaması dikkat çekti.

23 Haziran 2019 Pazar 20:51
Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya heyecandan yerlerinde duramadı

CHP yandaşı Fatih Portakal ile İsmail Küçükkaya, FOX TV'de seçim sonuçlarını verirken yüz ifadeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. 

FOX TV sunucuları Fatih Portakal ve Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun seçim programının öncesinde CHP'li aday ile görüşmesinin ardından tartışmalara neden olan İsmail Küçükkaya, yerlerinde duramaması dikkat çekti.

"Yüzümüze takılmayınız"

Programda Fatih Portakal, "Şimdi gelen mesajlar var. Yüzünüz gülüyor diyor. Bizim yüzümüz her zaman gülüyor. Bir here daha hatırlatalım. Artık bu 10. seçim. Burada yüzlere takılmayınız. Şu anda biz enerjinin maksimum olduğu noktadayız. Daha başlamadı. Ama 5 saat, 6 saat sürecek. Öyle kalıyorsun." dedi.

"İşimize olan aşkımız"

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun programıyla ilgili skandallara imza atan İsmail Küçükkaya da, "Bizim yüzümüzün gülmesi, Fatih Portakal kardeşimle birlikte birbirimizle enerjimizin tutması ve işimize olan aşkımız." dedi.

 

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 20:51
  1. Fatih Portakal
  2. İsmail Küçükkaya
  3. FOX TV
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

  • 3600360030 dk önce
    3600 ve EYT..
  • YılmazYılmaz34 dk önce
    Sizin ki ABD aşkı,ahlaksızlığın resmini çizen sözdeiki tarafsız isim.
  • HasanHasan37 dk önce
    İstanbullu belasını buldu 5 sene hizmet sıfır.....izmirle yarışırsınız artık
  • Soru yorumSoru yorum49 dk önce
    Atatürk'e dusmanmisiz.Aziz nesinin sözüyle cevap vereyim sana. Hürriyet gazetesinde çıkan haberdir. Alıntıdır. Aynen şunu diyor. .Gerçek Müslüman Atatürk'ü sevmez. Çünkü Atatürk Müslümanlar açısından sevilecek bir şey yapmadı. Tmm mı. Aldın mı cevabını. Ne yapıp ne yapmadığını bir zahmet sen araştır.
  • Üç hilalÜç hilal50 dk önce
    Iki tane çocuğu amerikan uşakları sizin gibi ne hainler gördü bu ülke çok erken sevinin gün ola harman ola bu asıl millet zamanı gelince size teneke bağlamasını çok iyi bilir şımarık piçler
  • GürcanGürcan59 dk önce
    zorunuzami gitti,iste buna ilahi adalet denir
  • EytEyt1 sa önce
    Eyt poşet yasası beceriksiz bakanlar çalışma bakanı ve çevre şehircilik bakanı..... Eyt nin 5milyon oy gitti......
  • ImamImam1 sa önce
    Binali Yıldırım Küçükkaya'nın programına çıkarak AK Parti seçmenine küstürdü
  • mutmainemutmaine1 sa önce
    hdp çok sevinmiş, İstanbul halkı hakkını veremedi
  • OsmanliOsmanli1 sa önce
    Serefsiz alcak pis ..
  • Yandaş akitYandaş akit1 sa önce
    Ulan siz tarafsizmisinizki foks un tarafsızlığını sorguluyirsunuz ne eklerseniz onu bicersiniz siz yaptığınız haberlerle yandasliginli Atatürk dusmanliginiz la bu ülkeye ihanet ettiniz siz Allah in kulu olamazsınız hadi şimdi konusun zillet den beka den
  • CemCem1 sa önce
    Siz yıllardır böylesiniz. Bırakın biraz da onlar güldün.
  • TUNCAY ARABACITUNCAY ARABACI1 sa önce
    İKİ ŞEREFSİZ VATAN HAİNİ.kıçınıza KINA yakın.

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