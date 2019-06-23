Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya heyecandan yerlerinde duramadı

CHP yandaşı Fatih Portakal ile İsmail Küçükkaya, FOX TV'de seçim sonuçlarını verirken yüz ifadeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

FOX TV sunucuları Fatih Portakal ve Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun seçim programının öncesinde CHP'li aday ile görüşmesinin ardından tartışmalara neden olan İsmail Küçükkaya, yerlerinde duramaması dikkat çekti.

"Yüzümüze takılmayınız"

Programda Fatih Portakal, "Şimdi gelen mesajlar var. Yüzünüz gülüyor diyor. Bizim yüzümüz her zaman gülüyor. Bir here daha hatırlatalım. Artık bu 10. seçim. Burada yüzlere takılmayınız. Şu anda biz enerjinin maksimum olduğu noktadayız. Daha başlamadı. Ama 5 saat, 6 saat sürecek. Öyle kalıyorsun." dedi.

"İşimize olan aşkımız"

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun programıyla ilgili skandallara imza atan İsmail Küçükkaya da, "Bizim yüzümüzün gülmesi, Fatih Portakal kardeşimle birlikte birbirimizle enerjimizin tutması ve işimize olan aşkımız." dedi.