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Medya Fatih Portakal oyunu kime vereceğini açıkladı
Medya

Fatih Portakal oyunu kime vereceğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-04-01 13:25:00 -
Fatih Portakal oyunu kime vereceğini açıkladı

CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal, 14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı masanın adayını destekleyeceğini söyledi.

14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları YSK tarafından alfabetik sıralamayla Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan olarak açıklandı. Seçimlere 2 aydan az bir süre kalmışken altılı masada yer alan partilerden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sözcü TV’de Fatih Portakal’ın sorularını yanıtladı. Davutoğlu ile konuşması sırasında Fatih Portakal oyunun rengini net bir şekilde belli etti.

"Benim oyum net

Gazeteci Fatih Portakal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu konuk ettiği programda Davutoğlu’na dönerek, “Ben değişim istiyorum. Söylüyorum zaten ben mutlak değişim istiyorum. Size vereceğim. Benim oyum net” diyerek altılı masanın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini söyledi.

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