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Fatih Portakal kovuldu mu? Cevap geldi

Bir süredir ekranlarda olmayan Fatih Portakal, kovulduğu yönündeki iddialara cevap verdi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:43
Fatih Portakal kovuldu mu? Cevap geldi

Bir süredir ekranlarda olmayan Fatih Portakal'ın kovulduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Portakal, dün yayınlanan haber bülteninde iddiaları yalanladı. Ana haberi, "Buradayım. Geri geldim. Kovulmadım" sözleriyle açan Portakal, seçim öncesi kısa bir tatil yaptığını söyledi. 

Portakal benzer iddiaları sosyal medyadan da yalanlamıştı.

 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:43
  1. Fatih Portakal
  2. Fox Tv

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