Fatih Portakal DSP lideri Önder Aksakal'ı hedef aldı!
Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını açıklayan DSP lideri Önder Aksakal'ı hedef aldı. Portakal, "DSP lideri ilkesiz biri diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Yani portakal yine aynı portakal. Kendi gibi düşünmeyenleri itibarsızlaştırmaya devam ediyor.
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini ve AK Parti listelerinden seçime gireceklerini bildirdi.
ÖNDER AKSAKAL'I HEDEF ALDI
DSP lideri Önder Aksakal'ın bu kararının ardından altılı masadan ve muhalif gazetecilerden tepki sesleri yükseldi. Gazeteci Fatih Portakal sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Aksakal'ı hedef aldı.
"DSP LİDERİ İLKESİZ BİRİ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"
"DSP lideri ilkesiz biri diye düşünüyorum", diye yazan Portakal şu tweeti paylaştı;
"DSP lideri ilkesiz biri diye düşünüyorum. Erdoğan’in rahmetli Ecevit hakkında geçmişte söylediklerini de mi unuttunuz? Böyleleri aman girmesin Meclis’e. Zaten girerse 3 gün sonra AKP’ye gecer.
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Sosyal medyada tepki çeken mesajın ardından bazı kullanıcıların, "Kılıçdaroğlu'nun çapsız dediği Davutoğlu" ilkeli de Erdoğan'a destek verenler mi ilkesiz tepkisini gösterdiler.
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