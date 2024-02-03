Fatih Portakal da kabul etti! Duvara toslamaya hazır mısınız?

Gazeteci Fatih Portakal, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi muhalefete eleştirilerini sürdürüyor.

Daha önceki bir konuşmasında Portakal, muhalefetin ayrı ayrı aday çıkarması halinde Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un kazanacağını belirterek, "Matematik ortada." demişti.

"Cumhur İttifakı dimdik ayakta duruyor." diyen Portakal, "Ama diğer tarafta muhalefet tarafında hepsi aday çıkartmış." şeklinde konuşmuştu.

CHP içinde güç mücadelesi yaşandığını belirten Portakal, Sözcü TV Ana Haber'de yine çok konuşulacak ifadelere imza attı.



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"Özgür Özel, benim gözümde lider değil"

Ana muhalefet partisinin Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Portakal, şu ifadeleri kullandı:

Özgür Özel, benim gözümde şu anda bir lider değil. Olmadı. Önümüzdeki günlerde lider olup olmadığını göreceğiz.



Bu sınavlardan nasıl geçti diyecek olursanız, bence çok iyi geçmedi. Görünen o.

"Örgütü dinlemiyorlar"

CHP içerisinde yaşanan güç mücadelesinden bahseden Fatih Portakal, bu durumu isim ve yer üzerinden anlattı:

Çankaya'da Veli Ağbaba'nın gücünün ve etkisinin olduğu söyleniyor.



Veli Ağbaba İzmir'de de etkili. Mesela Güzelbahçe'ye getirdiği kişi, Urla'dan aday adayıydı. Mustafa Günay diye birisi.



Örgütün dinlenmediği, üstten birtakım kuvvetli isimlerin isim belirlediği iddia ediliyor.

"Duvara toslayacaksınız"

Portakal, bu gidişata son verilmesi gerektiğini belirterek, "Bu kafayla giderseniz, duvara toslarsınız beyler! Onu da söyleyeyim size." dedi.

"Birliktelik sağlayamıyorsunuz"

Muhalefetin bir arada hareket edemediğini söyleyen Portakal, uyarılarını şu ifadelerle tamamladı:

Zaten birliktelik sağlayamıyorsunuz. Bir ittifakınız, işbirliğiniz de yok.



Bir de kendi içinizde böyle görünüm verdiğiniz için bunun sonu da üç aşağı beş yukarı belli oluyor. Bir an önce toparlanmanız gerekiyor.