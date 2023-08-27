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Medya Fatih Portakal çılgına döndü: Yazıklar olsun
Medya

Fatih Portakal çılgına döndü: Yazıklar olsun

Yeniakit Publisher
2023-08-27 18:51:00 -
Fatih Portakal çılgına döndü: Yazıklar olsun

Gazeteci Fatih Portakal, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in kaybedilen seçimin ardından yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlere parti olarak gireceklerini duyurmuştu. Öte yandan Akşener Kılıçdaroğlu için de "Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık." dedi. Bu çıkış sonrası Akşener'e yandaş gazetecilerin tepkileri de art arda gelmeye başladı. Akşener'in bu sözlerine son tepki ise Fatih Portakal'dan geldi. Portakal, Akşener'i başarısızlık durumunda sorumluluk almamakla suçlarken kendisinin zeytinyağı gibi üste çıktığını söyledi. CHP yandaşı Portakal ayrıca yerel seçimlerde seçmenin muhalefete iyi bir ders vereceğini belirtti.

Tepkisini sosyal medya hesabından gösteren Portakal şu ifadeleri kullandı:

Meral Akşener'in 26 Ağustos konuşmasında söyleyeceklerini tahmin etsem de, meraktan bir dinleyim dedim. Şaşırtmadı!

Başarısızlıkta hiç sorumluluk almıyor. Kurnazca bir hareketle, insanların yüzüne hiç de utanıp sıkılmadan, yüzü kızarmadan bakarak başkasının üzerinden özür diliyor. Arkadaş başarısızlıkta sizin de payınız var. Zeytinyağı gibi üste çıkmak bu olsa gerek. İyi de CB'da adayı vazgeçiremedin, Meclis seçiminde nasıl yüzde 10'un altında kaldınız? Bu büyük başarısızlık için ne diyorsunuz? Bu sorunun cevabı zaten yok. Kanımca 31 Mart'ta seçmen size ve değişmeyen muhalefete iyi bir ders verecek. Acı olansa hak etmediğiniz o koltuklarda oturmaya devam edecek olmanız. Ona da zaten kulpu şimdiden takmışsınız: "yerel seçim genel seçim değildir." İnsanların umudunu tükettiniz, bizi kobay gibi görmeyi alışkanlık haline getiren, üzerimizde her türlü ekonomik ve sosyal deneyi yapan bu yöneticilere mecbur bıraktınız. Yazıklar olsun!

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