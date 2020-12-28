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Aktüel Fatih Koca, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Fatih Koca, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 17:06:43 -
Fatih Koca, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Koca, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dini musiki alanında akademik çalışmaların yanında albümleri de bulunan sanatçı Koca, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

"Haber" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu" fotoğrafını seçen Koca, "yaşam" kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği", "spor"da ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Koca, oyladığı fotoğraflara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Özellikle seçmiş olduğum resimler, insanın haletiruhiyesine ve dünyanın gündemine uygun olarak bazı değerlendirmeler yapıyor. 'Kabe’de koronavirüs sessizliği' adlı fotoğraf, Kabe'nin misafirlerine ne denli özlem duyduğunu kalbime en derinden hissettirdi. Bir diğer seçmiş olduğum 'ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu' başlıklı fotoğraf sadece ülkemizde değil tüm dünyada sağlık çalışanlarının ne denli zorluklarla mücadele ettiğini bizlere bir kez daha gösterdi. Bu vesileyle onlara tekrar şükranlarımızı sunuyoruz. Bu güzel fotoğraflar ve oylama için Anadolu Ajansına ayrıca teşekkür ediyorum."

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