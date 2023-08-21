Fatih Karagümrük'ün yeni yıldızı Stefano Sturaro
Trendyol Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, 30 yaşındaki İtalyan futbolcu Stefano Sturaro'yu transfer ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Fatih Karagümrük, 30 yaşındaki İtalyan futbolcu Stefano Sturaro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, son olarak İtalya Ligi takımlarından Genoa forması giyen Stefano Sturaro'yu renklerine bağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Juventus'ta 4 Serie A, 4 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Stefano Sturaro, İtalya A Milli Takımı'nın formasını da 4 kez giyme başarısı gösterdi. Stefano Sturaro'ya yeni sezonda Karagümrük forması altında başarılar dileriz" denildi.