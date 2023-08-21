  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fatih Karagümrük'ün yeni yıldızı Stefano Sturaro
Spor

Fatih Karagümrük'ün yeni yıldızı Stefano Sturaro

Yeniakit Publisher
2023-08-21 13:42:00 -
Fatih Karagümrük'ün yeni yıldızı Stefano Sturaro

Trendyol Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, 30 yaşındaki İtalyan futbolcu Stefano Sturaro'yu transfer ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Fatih Karagümrük, 30 yaşındaki İtalyan futbolcu Stefano Sturaro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, son olarak İtalya Ligi takımlarından Genoa forması giyen Stefano Sturaro'yu renklerine bağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Juventus'ta 4 Serie A, 4 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Stefano Sturaro, İtalya A Milli Takımı'nın formasını da 4 kez giyme başarısı gösterdi. Stefano Sturaro'ya yeni sezonda Karagümrük forması altında başarılar dileriz" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23