Fatih Karagümrük'ten orta sahaya takviye - Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek İstanbul temsilcisi, Raheem Lawal ile sözleşme imzaladı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, Nijeryalı futbolcu Raheem Lawal'ı kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Lawal, kariyerinde Mersin İdmanyurdu, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Osmanlıspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor'da oynadı. Nijeryalı oyuncu, son olarak ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde forma giymişti.

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