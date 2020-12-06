Fatih Karagümrük Ndao ile güldü

Süper Lig’in 11. haftasında Fatih Karagümrük, Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti. Fatih Karagümrük’ün golleri Ndao’dan gelirken, Çaykur Rizespor’un tek sayısını Meriah kaydetti.

Oldukça hızlı başlayan karşılaşmada, ilk 25 dakikada karşılık atılan goller sonucu belirledi. 15. dakikada Ndao ile öne geçen Fatih Karagümrük, 20. dakikada Meriah’ın golüne engel olmadı. 25. dakikada ev sahibi ekipte sahneye bir kez daha çıkan Ndao, kendisinin ve takımının ikinci golünü ağlara bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor karşında üç puana uzanan takım oldu. Fatih Karagümrük üç maç aranın ardından galip gelirken, Çaykur Rizespor üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Bu galibiyetle Fatih Karagümrük’ün puanı 17’ye yükseldi. Çaykur Rizespor ise 12 puanda kaldı.