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Fatih Karaca İBB Spor'daki görevini devretti

İBB Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Masa Tenisi Şube Sorumlusu Fatih Karaca, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı seçilmesi nedeniyle kulüpteki görevlerini bıraktı.

24 Ocak 2019 Perşembe 22:51
Fatih Karaca İBB Spor'daki görevini devretti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Masa Tenisi Şube Sorumlusu Fatih Karaca, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Olağanüstü seçimli Genel Kurulu’nda başkan seçilmesinin ardından İBB Spor’daki görevlerini devretti. Dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında görevini aynı zamanda atletizm şubesinden de sorumlu olan yönetim kurulu üyesi Metin Kilik’e devretti.

DENİZTOKER’DEN TEŞEKKÜR PLAKETİ

İBB Spor Kulübü Başkanı Celalettin Deniztoker, uzun yıllar İBB Spor Kulübü’nde başarıyla görev yapmış olan Karaca’ya teşekkür plaketi takdim etti. Deniztoker, öncelikle Karaca’ya yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederken, İBB Spor Kulübü çatısı altındaki hizmetleri içinde teşekkür etti.Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Fatih Karaca daha sonra, İBB Spor Kulübü ev sahipliğinde İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde devam eden masa tenisi milli takımı kampını ziyaret etti. Karaca, Masa Tenisi A, Genç, Yıldız ve Küçük Milli takım sporcularıyla bir araya geldi. Kamp ziyaretinde Fatih Karaca’ya, İBB Spor Başkanı Celalettin Deniztoker, Yönetim Kurulu Üyelerinden Masa Tenisi Şubesi Sorumlusu Metin Kilik ve Karate Şubesi Sorumlusu Önder Benzeş eşlik etti.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 22:51
  1. İstanbul
  2. Fatih Karaca

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