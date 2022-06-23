Fatih Kalender kimdir, nereli? Fatih Kalender hayatı biyografisi

Fatih Kalender kimdir? Baba memleketi Rize olan Fatih Kalender hoca 1978 istanbul doğumludur. Hoca olan Dedesi İsmail Kalender Mevlana Ali Haydar efendinin en has müridanından kıymetli bir zattır. Ali Haydar efendi Hz’nin en zor zamanlarında yanından ayrılmamış daima onun hizmetinde ve maiyetinde olmuştur. Denizlili İbrahim efendinin deyişiyle “bizler henüz yokken Ali Haydar efendi babanın yanında bunun dedesi İsmail Kalender efendi vardı.

İlk yedi kişinin içindedir. Fıkıhçı Fatih Kalender hoca da dededen, meşayıhtan nasipli biri, Ali Haydar efendinin Dedesine duası ve himmetinin neticesidir adeta” Fatih Kalender hocaefendinin babası İhsan Kalender ise bir iş adamı, büyük ticaretlerin erbabıdır. Dolayısıyla Fatih hoca hem maneviyat hem de maddiyat açısından zengin bir aile ortamı içinde yetişmiş ve çocukluğu İsmailağa’da geçmiştir. “zengin çocuğu okumaz” kanaatini yıkarak bu zamanda yapılabilecek en yüksel ilmî tahsili yapmış ve bütün talebelerle örnek olmuştur.