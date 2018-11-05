Fatih hocadan sol bek kararı! Yarın 11'de
Galatasaray'da, Nagatomo'nun yokluğunda özellikle derbide yetersiz olduğu gözlenen Bayram kulübeye çekiliyor.05 Kasım 2018 Pazartesi 09:56
Akciğerinden rahatsızlanan ve rehabilitasyon sürecinde olan Galatasaray'ın Japon sol beki Nagatomo 1 ay daha takımını yalnız bırakacak.
Yedek sol bek Ömer Bayram, Nagatomo'nun yerini dolduramadı. F.Bahçe derbisinde penaltı pozisyonunda Isla'yı arkasına kaçıran Ömer, tribün baskısını kaldıramadı ve hücumda aksadı.
Schalke deplasmanında Ömer'in yerine Linnes'in sol bekte görev yapacağı öğrenildi.
Tudor döneminde savunmanın solunda başarılı maçlar çıkaran Linnes, Fatih Terim'le formunun zirvesine çıktı ve derbide de nefis bir gol attı.
YORUM YAZ