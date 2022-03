FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin davada, Yargıtay'ın bozma kararının ardından dosyası ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fatih Gürsul ile avukatları katıldı. Gelen evrakın okunduğu duruşmada, tanıklar dinlenildi.

Sesi ve görüntüsü bozularak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşma salonuna bağlanan gizli tanık "Karadeniz", sanığın bir dönem Cebeci stadının yakınlarındaki cemaat evinde kaldığını söyledi.

Sanığın, bu örgüt evinde kalırken öğrencilere ders verdiğini öne süren tanık, ayrıca sanığın, FETÖ'nün İstanbul bölge temsilcisi olduğu belirtilen firari şüpheli Ahmet Hamdi Parlak ve gizli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes ile de dost olduğunu anlattı.

Tanık, sanığın kod adı kullanmadığını, talimat verildiğine de şahit olmadığını aktarırken, 2000'den sonra sanığı bir daha görmediğini dile getirdi.

Gizli tanığın ardından cezaevinde tutuklu bulunan Yasin Ugan'ın tanık ifadesine geçildi.

Tanık Ugan, SEGBİS üzerinden verdiği ifadesinde, daha önce İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığını, sanığı tanımadığını, önceki ifadesini işkenceyle verdiğini söyledi.

Tanık ifadelere karşı söz alan sanık Gürsul, öğrenci evlerinde kalmadığını, kimseyi çalıştırmadığını, akademisyen olduğunu belirterek, danışman olduğunun basında yer alması üzerine çeşitli yerlerden tebrik telefonları geldiğini anlattı.

Fatih Gürsul, Ocak 2015'te satın aldığı telefonun incelendiğini, bu telefonda 2014 Ağustos ayında ByLock kullanıldığına rastlandığını belirterek, telefonun tekrar incelenmesini talep etti.

Fatih Gürsul kimdir? Fatih Gürsul görevi mesleği nedir?

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Fatih Gürsul, 2000-2009 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı.

Doç. Dr. Fatih Gürsul 26. Dönem milletvekili aday adayı olmadan önce Amerika'nın en prestijli üniversitelerinden biri olan University of California'da araştırmacı bilim adamı olarak görev yapıyordu. Fatih Gürsul, 2010 yılında ABD Florida State University tarafından, 900 bilim adamı arasından, en iyi makale ödülü olan "The Best Paper Award" ödülüne layık görülmüştü. Leadership, Research & Consulting (LRC) A.Ş. Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan, Toplum ve Teknoloji Derneği (İTTD) Başkanı olan Doç. Dr. Gürsul, ulusal ve uluslararası birçok sivil toplum kuruluşu ile özellikle zihinsel engelliler ile ilgili projeler gerçekleştirdi.

3 yıldır CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan Doç. Dr. Gürsul evli ve iki çocuk babasındır.