  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Diyet lifi açısından... Çöpe atılıyor, asıl vitamin sapında: Bağırsakları yağlıyor, şişliği indiriyor Kulağınıza küpe olsun: Tam 700 bin lira cezası var! Bruce Fein'den gündeme oturan çıkış: Bu olursa Türkiye'den özür dilemek zorunda kalırlar CHP'de 'mezar taşlı' protesto! O teşkilatın cenazesini kaldırdılar Asker uğurlamasında kan aktı: Uyarılan çocuk dehşet saçtı! Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken çıkış: İnsan ile makine arasındaki çizgi giderek bulanıklaşıyor Avrupa ülkesinde yüzlerce insan İsrail'i protesto etti Destek sözü vermişlerdi: Japonlardan o ilçeye hibe! Yakaladığı balığın sevinci kursağında kaldı! Gelen kağıtla neye uğradığını şaşırdı!
Kadın - Aile
13
Yeniakit Publisher
Diyet lifi açısından... Çöpe atılıyor, asıl vitamin sapında: Bağırsakları yağlıyor, şişliği indiriyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Diyet lifi açısından... Çöpe atılıyor, asıl vitamin sapında: Bağırsakları yağlıyor, şişliği indiriyor

Sağlıklı beslenme listelerinin vazgeçilmezi brokoli ile ilgili çok önemli bilgiler gün yüzüne çıktı...

#1
Mutfaklarımızın en sevilen sebzelerinden biri olan brokoliyi hazırlarken yaptığımız o büyük hata ortaya çıktı. Genellikle sadece çiçek kısımlarını kullanıp saplarını çöpe gönderiyoruz; ancak uzmanlar, asıl vitamin ve lif deposunun o atılan saplarda gizli olduğu konusunda uyarıyor.

#2
Sağlıklı beslenme listelerinin vazgeçilmezi brokoli, doğru tüketilmediğinde tüm şifasını kaybediyor. Pek çok kişi ayıklama aşamasında brokolinin sert sap kısımlarını ayırıp atsa da, bilimsel araştırmalar bu bölgenin çiçeklerinden çok daha yoğun besin değerine sahip olduğunu kanıtlıyor. Özellikle sindirim sistemi, bağışıklık ve kalp sağlığı üzerinde mucizevi etkileri bulunan brokoli sapları, mutfakta "sıfır atık" felsefesinin de en önemli parçalarından biri. Harvard ve ABD Ulusal Kanser Enstitüsü gibi prestijli kurumların verileriyle desteklenen brokoli sapının bilinmeyen faydalarına göz atalım.

#3
Brokoli sapları, diyet lifi açısından tam bir hazine değerindedir. Lifli yapısı sayesinde bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık gibi sindirim sorunlarının önüne geçer.

#4
Harvard T.H. Chan Kamu Sağlığı Okulu'nun verilerine göre, bu bölgede bulunan lifler sadece sindirimi desteklemekle kalmaz, aynı zamanda kan şekerini dengeleyerek uzun süre tokluk hissi sağlar.

#5
Kilo kontrolü sağlamak isteyenler için brokoli sapı tüketimi ideal bir stratejidir.

#6
Brokoli saplarının içeriğinde bulunan glukozinolatlar ve sulforafan gibi bileşikler, doğanın sunduğu en güçlü antioksidanlar arasındadır. ABD Ulusal Kanser Enstitüsü, turpgiller ailesinin bu kısımlarının serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önlediğini belirtiyor. Vücutta biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olan bu maddeler, kronik hastalıklara karşı doğal bir kalkan vazifesi görür.

#7
C vitamini ve fitonutrientler bakımından zengin olan bu kısımlar, bağışıklık sisteminin direncini artırır.

#8
Enfeksiyonlara karşı vücudu daha dayanıklı hale getiren brokoli sapları, özellikle mevsim geçişlerinde hastalıklardan korunmak için tüketilmesi gereken temel besinler arasında yer alır.

#9
Vücudun savunma mekanizmasını içeriden destekleyen bu yapı, genel sağlık kalitesini yükseltir.

#10
Kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürmeye yardımcı olan brokoli sapları, kardiyovasküler sistem üzerinde olumlu etkilere sahiptir. İçerdiği zengin antioksidan ve lif kombinasyonu sayesinde damar sağlığını korur ve kalp krizi gibi risklerin azaltılmasına katkıda bulunur. Düzenli olarak sofralara dahil edildiğinde kalp sağlığı için uzun vadeli koruma sağlar.

#11
Sap kısımlarının çiçeklerine göre daha sert olması, genellikle tüketilmemesinin ana sebebidir. Ancak doğru yöntemle bu sorunu aşmak mümkün: SOYMA İŞLEMİ: Dış kısımdaki sert ve odunsu kabuğu bir bıçak veya sebze soyacağı yardımıyla ince bir tabaka halinde soyun.

#12
DOĞRAMA: Ortaya çıkan yumuşak iç kısmı dilimleyerek veya rendeleyerek kullanın. PİŞİRME: Çiçek kısımları gibi buharda haşlayabilir, soteleyebilir veya çiğ olarak salatalarınıza ekleyerek o gevrek dokunun tadını çıkarabilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23