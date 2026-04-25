Diyet lifi açısından... Çöpe atılıyor, asıl vitamin sapında: Bağırsakları yağlıyor, şişliği indiriyor

Sağlıklı beslenme listelerinin vazgeçilmezi brokoli, doğru tüketilmediğinde tüm şifasını kaybediyor. Pek çok kişi ayıklama aşamasında brokolinin sert sap kısımlarını ayırıp atsa da, bilimsel araştırmalar bu bölgenin çiçeklerinden çok daha yoğun besin değerine sahip olduğunu kanıtlıyor. Özellikle sindirim sistemi, bağışıklık ve kalp sağlığı üzerinde mucizevi etkileri bulunan brokoli sapları, mutfakta "sıfır atık" felsefesinin de en önemli parçalarından biri. Harvard ve ABD Ulusal Kanser Enstitüsü gibi prestijli kurumların verileriyle desteklenen brokoli sapının bilinmeyen faydalarına göz atalım.