Fatih Erdin'den bronz madalya
- Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Fatih Erdin, erkekler serbest stil 86 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu10 Nisan 2019 Çarşamba 19:43
İSTANBUL (AA) - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 86 kiloda mindere çıkan milli sporcu Fatih Erdin, bronz madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda 86 kiloda Fatih Erdin, repesaj maçıyla üçüncülük mücadelesine çıkma hakkı elde eden Rumen Mihai Nicolae Palaghia'yı 8-2 yenerek bronz madalya elde etti.
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