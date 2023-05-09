Fatih Erbakan'ın LGBT eylem planı ne olacak? Haber Global'de cevapladı!

"Bunun propagandasının yapılmasına, normalleştirilmesine, gösteri ve yürüyüşler yapılmasına karşıyız. Örgütlenmelerine karşıyız. LGBTİ derneklerine karşıyız, televizyon dizilerinde ve reklamlarda bunlara yer verilmesin." diyen Erbakan, dünyadan örnekler vererek sapkınlığa engel olunduğunu hatırlattı.

LGBT'nin normalleştirilmesinin bir proje olduğunu vurgulayan Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

Rusya bunu yapıyor. Özel hayatında herkes her günahı işlemekte özgürdür. LGBTİ İslam dini başta olmak üzere bütün dinlerde yasaklanmış, lanetlenmiş bir eylem. Bizim görüşümüze göre de bir sapkınlık. Allah ıslah etsin. Dünya nüfusunu azaltmakla da ilişkili görüyoruz. Bu projeye karşı uyanık olmamız lazım.