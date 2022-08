Fatih Erbakan'dan Yargıtay'a tepki: 'Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi' olduğumuz gerçeğini...

3 ay önce Yeniden Refah Partisi üye artış rekoru kırmış ve bu çıkışıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Yargıtay'ın siyasi parti üyelerini 3 aydır açıklamaması nedeniyle Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan tepki geldi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yargıtay'a çağrıda bulunarak siyasi parti üye sayılarının açıklanmasını istedi.

Erbakan paylaşımında şu ifadelerde bulundu:

"Siyasi partilerin her ay içerisinde kaydettikleri üye sayılarının uzun zamandır aylık olarak açıklayan Yargıtay, her nedense 3 aydan beri bu bilgili paylaşmaz oldu. Yargıtay'ın bu tavrını bir önceki ay 18 bin, son bir ayda da 31 bin üye kaydeden Yeniden Refah Partisi'nin "Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi" olduğu gerçeğini gizlemeye yönelik bir tavır olduğunu düşünmek istemiyoruz. Yargıtay'dan bir an önce söz konusu verileri açıklamasını istiyoruz. "