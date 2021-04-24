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Siyaset

Fatih Erbakan'dan TBMM'ye 'soykırım' çağrısı!

Gazeteci Serdar Arseven'e konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Joe Biden'ın hadsiz mesajını kınayarak, "TBMM'yi acilen toplayıp, Kızılderili soykırımını tanıdığımızı duyurmalıyız." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 23:37:00 - 2021-04-24 23:51:59

 Yeniakit.com.tr 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Gazeteci Serdar Arseven'in Youtube canlı yayınına katıldı. "Devletin, iktidarın burada yapması gereken adım atmak, bu kızgınlığı fiilen bir sonuca ulaştırmaktır. Bütün aziz milletimizde de yıllardan beri biriken bir tepki var." diyen Erbakan, "ABD'nin Kızılderililerden başlamak üzere, Irak'ta, kendi ülkesindeki siyahilere ne yaptığını hepimiz gördük. Böyle bir yönetim, böyle bir zihniyet, kalkıp bize 'Ermeni soykırımı' diyor." ifadelerini kullandı.

'Kızılderili soykırımını kabul ettiğimizi tüm dünyaya ilan edelim'

Fatih Erbakan TBMM'ye de şu çağrıyı yaptı:

"Bu noktada biz de TBMM'yi toplayıp, Kızılderili soykırımını tanıdığımızı bütün dünyaya ilan etmeliyiz. En azından bir misilleme olur. Bunun sembolik de olsa büyük bir önemi var. Kürecik ile İncirlik Üssü'nün faaliyetine son verebiliriz. Elimizde aslında pek çok koz var."

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Yorumlar

Süleyman

Çok doğru söylemiş. Ha bu arada, editör arkadaş : Kızıldereli DEĞİL, Kızılderili...
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Vatandaş

ABD'nin Hiroşima Nagazaki soykırımı tanımalı. ABD'nin Japon soykırımı abidesi Çanakkale boğazına tüm dünyanın görmesi için dikilmeli. Boğazdan geçen tüm gemiler görür.
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